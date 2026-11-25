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▲RED DRAGON 紅龍 冷凍雞塊 3公斤，省下100元。（圖／好市多提供）

▲I-MEI MACROBIOTICS 義美生機 甜心草莓。（圖／好市多提供）

▲RED COW 紅牛聰勁 濃縮乳清蛋白 烏龍奶茶。（圖／好市多提供）

▲CHATEAU LYNCH BAGES 法國波爾多紅葡萄酒 2022 750毫升，省下1050元。（圖／好市多提供）

▲科克蘭 蒜辣薄皮脆雞桶 6入，省下60元。（圖／好市多提供）

▲大成 冷凍羅勒去骨清雞腿與迷迭香清雞胸 5公斤，省下270元。（圖／好市多提供）

▲ACER 14吋 AI 筆記型電腦（ASP14-51N-52RQ），省下7,200元。（圖／好市多提供）

▲SAMSUNG 55吋 NEO QLED 顯示器（QA55QN70HAXXZW）。（圖／好市多提供）

▲CUISINARTE 美膳雅 全自動義式咖啡機（#EM-550TW），省下2,800元。（圖／好市多提供）

▲SHARP 夏普 清淨除濕機 12公升（#DW-CA12FT-S），省下3,900元。（圖／好市多提供）

▲32 DEGREES 女羽絨背心（美國尺寸：S-XL），省下170元。（圖／好市多提供）

▲CATERPILLAR 棒球帽（單一尺寸），省下150元。（圖／好市多提供）

▲1.0 克拉圓形鑽石耳環（14K白K金 VS2/I，ITEM 1342638），省下14,000元。（圖／好市多提供）

▲ADIDAS 遮陽帽（單一尺寸），省下140元。（圖／好市多提供）

▲LE CREUSET 鑄鐵圓形燉鍋含蓋 24公分／3.4公升，省下1,200元。（圖／好市多提供）

▲SOFY 蘇菲 超熟睡夜用安心褲 M-L號／XL號 40片入，省下170元。（圖／好市多提供）

▲ACUVUE 安視優 歐舒適每日拋棄式隱形眼鏡 90片入。（圖／好市多提供）

▲ELIZABETH ARDEN 白茶香氛組香水及沐浴膠，省下500元。（圖／好市多提供）

▲SHL BY SAHOLEA 森歐黎漾 山茶花洗髮露 1200毫升，省下130元。（圖／好市多提供）

▲RASTAR 1:8 收藏積木模型（92410 靜態版），省下800元。（圖／好市多提供）

▲TANGYUE RESORT 湯悅溫泉會館 家庭四人房平日住宿券。（圖／好市多提供）

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色星期五（Black Friday）」購物節持續加碼，第5波精選優惠清單正式公開！活動明（26）日起至12月6日止，共祭出23款熱門折扣商品，橫跨3C家電、精品珠寶、生鮮熟食與日用保健等品項。其中1.0克拉圓形鑽石耳環直接現省14,000元，ACER 14吋AI筆電與SAMSUNG 55吋顯示器也分別有7,200元與6,000元的大幅折扣；此外，多款人氣冷凍雞塊、脆雞桶及線上購物限定商品也同步推出優惠。◾RED DRAGON 紅龍 冷凍雞塊 3公斤，省下100元（優惠期間：11/26～11/27）◾I-MEI MACROBIOTICS 義美生機 甜心草莓 160公克，省下60元（優惠期間：11/26～12/06）◾RED COW 紅牛聰勁 濃縮乳清蛋白 烏龍奶茶 2.27公斤，省下400元（優惠期間：11/26～12/06）◾CHATEAU LYNCH BAGES 法國波爾多紅葡萄酒 2022 750毫升，省下1,050元（優惠期間：11/26～12/06）◾KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 蒜辣薄皮脆雞桶 6入，省下60元（優惠期間：11/26～12/06）◾KAISHING 凱馨 台灣冷凍法洛斯土雞骨腿切塊 1公斤X4入，省下180元（線上購物優惠至：11/29）◾DACHAN 大成 冷凍羅勒去骨清雞腿與迷迭香清雞胸 5公斤，省下270元（線上購物優惠至：11/29）◾ACER 14吋 AI 筆記型電腦（ASP14-51N-52RQ），省下7,200元（優惠期間：11/26～12/06）◾SAMSUNG 55吋 NEO QLED 顯示器（QA55QN70HAXXZW），省下6,000元（優惠期間：11/26～12/06）◾CUISINARTE 美膳雅 全自動義式咖啡機（#EM-550TW），省下2,800元（優惠期間：11/26～12/06）◾SHARP 夏普 清淨除濕機 12公升（#DW-CA12FT-S），省下3,900元（優惠期間：11/26～12/06）◾32 DEGREES 女羽絨背心（美國尺寸：S-XL），省下170元（優惠期間：11/26～12/06）◾CATERPILLAR 棒球帽（單一尺寸），省下150元（優惠期間：11/26～12/06）◾1.0 克拉圓形鑽石耳環（14K白K金 VS2/I，ITEM 1342638），省下14,000元（優惠期間：11/26～12/06）◾ADIDAS 遮陽帽（單一尺寸），省下140元（優惠期間：11/26～12/06）◾LE CREUSET 鑄鐵圓形燉鍋含蓋 24公分／3.4公升，省下1,200元（優惠期間：11/26～12/06）◾SOFY 蘇菲 超熟睡夜用安心褲 M-L號／XL號 40片入，省下170元（優惠期間：11/26～12/06）◾ACUVUE 安視優 歐舒適每日拋棄式隱形眼鏡 90片入，買4盒省下1,600元（優惠期間：11/26～12/06）◾ELIZABETH ARDEN 白茶香氛組香水及沐浴膠，省下500元（優惠期間：11/26～12/06）◾SHL BY SAHOLEA 森歐黎漾 山茶花洗髮露 1200毫升，省下130元（優惠期間：11/26～12/06） ◾LE CREUSET ◾鑄鐵圓形燉鍋含蓋 24公分／3.4公升，省下1,200元（優惠期間：11/26～12/06）◾RASTAR 1:8 收藏積木模型（92410 靜態版），省下800元（優惠期間：11/26～12/06）◾TANGYUE RESORT 湯悅溫泉會館 家庭四人房平日住宿券（含交通接駁及苗栗深度旅遊、四人日式浴衣體驗），省下3,500元（線上購物優惠至：11/29）