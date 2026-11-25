美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色星期五（Black Friday）」購物節持續加碼，第5波精選優惠清單正式公開！活動明（26）日起至12月6日止，共祭出23款熱門折扣商品，橫跨3C家電、精品珠寶、生鮮熟食與日用保健等品項。其中1.0克拉圓形鑽石耳環直接現省14,000元，ACER 14吋AI筆電與SAMSUNG 55吋顯示器也分別有7,200元與6,000元的大幅折扣；此外，多款人氣冷凍雞塊、脆雞桶及線上購物限定商品也同步推出優惠。
食品飲料
◾RED DRAGON 紅龍 冷凍雞塊 3公斤，省下100元（優惠期間：11/26～11/27）
◾I-MEI MACROBIOTICS 義美生機 甜心草莓 160公克，省下60元（優惠期間：11/26～12/06）
◾RED COW 紅牛聰勁 濃縮乳清蛋白 烏龍奶茶 2.27公斤，省下400元（優惠期間：11/26～12/06）
◾CHATEAU LYNCH BAGES 法國波爾多紅葡萄酒 2022 750毫升，省下1,050元（優惠期間：11/26～12/06）
◾KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 蒜辣薄皮脆雞桶 6入，省下60元（優惠期間：11/26～12/06）
◾KAISHING 凱馨 台灣冷凍法洛斯土雞骨腿切塊 1公斤X4入，省下180元（線上購物優惠至：11/29）
◾DACHAN 大成 冷凍羅勒去骨清雞腿與迷迭香清雞胸 5公斤，省下270元（線上購物優惠至：11/29）
3C家電
◾ACER 14吋 AI 筆記型電腦（ASP14-51N-52RQ），省下7,200元（優惠期間：11/26～12/06）
◾SAMSUNG 55吋 NEO QLED 顯示器（QA55QN70HAXXZW），省下6,000元（優惠期間：11/26～12/06）
◾CUISINARTE 美膳雅 全自動義式咖啡機（#EM-550TW），省下2,800元（優惠期間：11/26～12/06）
◾SHARP 夏普 清淨除濕機 12公升（#DW-CA12FT-S），省下3,900元（優惠期間：11/26～12/06）
服飾精品
◾32 DEGREES 女羽絨背心（美國尺寸：S-XL），省下170元（優惠期間：11/26～12/06）
◾CATERPILLAR 棒球帽（單一尺寸），省下150元（優惠期間：11/26～12/06）
◾1.0 克拉圓形鑽石耳環（14K白K金 VS2/I，ITEM 1342638），省下14,000元（優惠期間：11/26～12/06）
◾ADIDAS 遮陽帽（單一尺寸），省下140元（優惠期間：11/26～12/06）
◾LE CREUSET 鑄鐵圓形燉鍋含蓋 24公分／3.4公升，省下1,200元（優惠期間：11/26～12/06）
日用美妝保健
◾SOFY 蘇菲 超熟睡夜用安心褲 M-L號／XL號 40片入，省下170元（優惠期間：11/26～12/06）
◾ACUVUE 安視優 歐舒適每日拋棄式隱形眼鏡 90片入，買4盒省下1,600元（優惠期間：11/26～12/06）
◾ELIZABETH ARDEN 白茶香氛組香水及沐浴膠，省下500元（優惠期間：11/26～12/06）
◾SHL BY SAHOLEA 森歐黎漾 山茶花洗髮露 1200毫升，省下130元（優惠期間：11/26～12/06） ◾LE CREUSET ◾鑄鐵圓形燉鍋含蓋 24公分／3.4公升，省下1,200元（優惠期間：11/26～12/06）
玩具模型
◾RASTAR 1:8 收藏積木模型（92410 靜態版），省下800元（優惠期間：11/26～12/06）
旅遊票券
◾TANGYUE RESORT 湯悅溫泉會館 家庭四人房平日住宿券（含交通接駁及苗栗深度旅遊、四人日式浴衣體驗），省下3,500元（線上購物優惠至：11/29）
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◾I-MEI MACROBIOTICS 義美生機 甜心草莓 160公克，省下60元（優惠期間：11/26～12/06）
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◾CUISINARTE 美膳雅 全自動義式咖啡機（#EM-550TW），省下2,800元（優惠期間：11/26～12/06）
◾SHARP 夏普 清淨除濕機 12公升（#DW-CA12FT-S），省下3,900元（優惠期間：11/26～12/06）
◾32 DEGREES 女羽絨背心（美國尺寸：S-XL），省下170元（優惠期間：11/26～12/06）
◾CATERPILLAR 棒球帽（單一尺寸），省下150元（優惠期間：11/26～12/06）
◾1.0 克拉圓形鑽石耳環（14K白K金 VS2/I，ITEM 1342638），省下14,000元（優惠期間：11/26～12/06）
◾ADIDAS 遮陽帽（單一尺寸），省下140元（優惠期間：11/26～12/06）
◾LE CREUSET 鑄鐵圓形燉鍋含蓋 24公分／3.4公升，省下1,200元（優惠期間：11/26～12/06）
日用美妝保健
◾SOFY 蘇菲 超熟睡夜用安心褲 M-L號／XL號 40片入，省下170元（優惠期間：11/26～12/06）
◾ACUVUE 安視優 歐舒適每日拋棄式隱形眼鏡 90片入，買4盒省下1,600元（優惠期間：11/26～12/06）
◾ELIZABETH ARDEN 白茶香氛組香水及沐浴膠，省下500元（優惠期間：11/26～12/06）
◾SHL BY SAHOLEA 森歐黎漾 山茶花洗髮露 1200毫升，省下130元（優惠期間：11/26～12/06） ◾LE CREUSET ◾鑄鐵圓形燉鍋含蓋 24公分／3.4公升，省下1,200元（優惠期間：11/26～12/06）
◾RASTAR 1:8 收藏積木模型（92410 靜態版），省下800元（優惠期間：11/26～12/06）
旅遊票券
◾TANGYUE RESORT 湯悅溫泉會館 家庭四人房平日住宿券（含交通接駁及苗栗深度旅遊、四人日式浴衣體驗），省下3,500元（線上購物優惠至：11/29）