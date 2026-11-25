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▲方師傅的奶酥麵包和香酥菠蘿麵包被V帶紅。（圖／翻攝自臉書@方師傅點心坊）

韓團BTS日前在高雄舉行3場《ARIRANG》巡演，期間成員金泰亨（V）在飯店開消夜直播時，大讚方師傅的奶酥麵包、香酥菠蘿麵包好吃，讓兩款產品成為阿米（粉絲暱稱）的搶購目標，今（25）日有阿米分享漢神巨蛋內擺出「菠蘿花車」的照片，大呼：「只能說BTS效應太強！」一名阿米在Threads放上一張照片，可見某百貨公司的美食街樓層，放著一台商品花車，上頭堆滿成山的方師傅香酥菠蘿麵包，原PO昭告阿米大軍，「第一次看到菠蘿花車，只能說BTS效應太強！漢神巨蛋目前沒有Nice棒！」指出漢神巨蛋有在販售香菠蘿麵包，但沒有見到奶酥麵包上架。貼文引來其他阿米回覆：「兩個都吃了，波蘿比較好吃！Nice棒好甜」、「剛一眼看以為是鳳梨」、「菠蘿麵包也有翻紅的一天」、「活了快50年，第一次看到有這樣子的情況」、「看得到吃不到...需要任意門讓我一秒到高雄」、「好壯觀！」V在高雄演唱會期間，與成員於飯店開直播大啖消夜，大讚在地烘焙名店「方師傅」的奶酥麵包很好吃，還發揮創意將「奶酥」的發音結合英文「Nice」與韓文麵包的發音「빵（音近『棒』）」，逗趣地稱呼它為「Nice棒」。除了V以外，Jin也異口同聲大讚「NICE」，原本準備去運動的柾國更忍不住回頭指定要吃奶酥麵包，成員們還示範麵包配整罐瑞穗鮮乳的台式宵夜吃法，此外，V還在個人IG限時動態特別秀出手拿奶酥麵包與香酥菠蘿麵包的影片，讓兩款商品的搶購熱度延燒至今。