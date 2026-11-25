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台股今（25）日重挫近2000點，外資賣壓持續擴大，單日賣超逾1236億元，連續8個交易日站在賣方，累計賣超逾4216億元；不過，投信卻逆勢買超535億元，與外資操作方向明顯不同。根據證交所公布的三大法人買賣超統計，三大法人合計賣超829.55億元，顯示市場大跌之際，法人資金布局出現明顯分歧。根據統計，外資及陸資今日買進、賣出金額相抵後，賣超1236.54億元，為史上第7大單日賣超紀錄；投信則買超535.32億元，自營商賣超128.33億元。其中，自營商自行買賣賣超73.62億元，避險操作賣超54.70億元。值得注意的是，外資連續8個交易日賣超，累計賣超金額達4216.61億元，顯示外資賣超並非單日現象。相較之下，投信在台股劇烈震盪期間大舉買超，成為當日三大法人中唯一站在買方的法人類別。回顧前一交易日，台股在強勢反彈下大漲3310.46點，收在40122.35點，重新站回4萬點大關。不過，今日市場再度遭遇沉重賣壓，加權指數終場下跌1926.92點，跌幅4.80%，收在38195.43點，成交金額達1兆1881.99億元。從兩日行情來看，台股前一日大漲、隔日又大幅回檔，市場波動明顯。外資連續賣超與投信逆勢買超，反映不同法人在市場震盪期間的交易方向並不一致，但單日買賣超數據尚不足以判定投信後續布局方向，也不能直接推論外資賣超的單一原因。至於外資單日賣超排名，賣超1236.54億元，已躍居歷史第7大；投信買超535.32億元，仍未能抵銷外資及自營商的賣超力道，三大法人最終合計賣超829.55億元。