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三元高雄清廠進度緩慢 但開始獲利

台泥今（25）日舉辦法說會，法人關注烏克蘭收購水泥廠以及去年旗下三元能源火災等議題。台泥董事長張安平展現對烏克蘭投資信心，更預期戰爭有機會在一年內結束，並在明年第一季完成IFCEM收購交割。同時，他反省三元廠管理不夠嚴謹之處，並預期明年營運將不再拖累台泥。台泥瞄準烏克蘭戰後重建商機，由荷蘭子公司以不超過歐元7.5億元企業價值收購當地第二大水泥公司IFCEM及其子公司。張安平說，親自前往烏克蘭廠區考察後，對工廠環境及設備狀況留下深刻印象，廠區整體乾淨、設備自動化程度跟能源效率水準高，並擁有優質碳酸鈣、石膏及白堊礦區資源。張安平表示，明年第一季預計完成交割未來將持續把現金流留在當地投資，建立台泥在東歐市場的布局。未來將以建材角度切入，「建材價格會跟水泥差十萬八千里」，不只是烏克蘭，台泥將以建材角度發展。另一方面，台泥轉投資的三元能源科技公司去年高雄廠發生爆炸火警，釀約110億元損失影響。張安平表示，高雄廠目前仍持續清廠，相關作業進度較慢，因每次清理及測試都須經地方政府檢查同意，過去一年半相關人員進出現場檢查已超過30次，目前尚未完全清理完畢，暫時沒有擴建計畫。張安平指出，火災發生時高雄廠手上訂單已滿，現階段由台南廠全面生產，不足部分則透過馬來西亞等地代工補足，目前每月穩定出貨量約1,000萬至1,100萬顆電池。若高雄廠未發生火災，整體出貨能力原本可達1,500萬至2,000萬顆，但目前產能有限上限約1,000萬顆，仍受到廠區停工影響。電池產業技術更新速度非常快，張安平表示，約每半年就有新產品推出，企業必須持續提升技術及產品競爭力。儘管高雄廠清場及相關費用持續發生 能源事業第四季已開始實現獲利，現有BBU電池產品超過一半應用於AWS、Microsoft及Google等AI伺服器。不過，此次事故也反映公司在風險評估及管理上仍有不足，需要深刻檢討及改善，明年三元營運預期不再拖累台泥集團財務表現。