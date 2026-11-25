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▲全家便利商店本期（115年9-10月）中獎發票，共有11位幸運兒抱回大獎。（圖/記者張嘉哲攝）

▲統一發票9月、10月中獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）

統一發票9月、10月今（25）日開出中獎號碼！全家便利商店本期（115年9-10月）中獎發票，共有11位幸運兒抱回大獎，其中有6位消費者花費百元以內就幸運中獎，開獎店舖橫跨台北、新北、桃園、台中、南投、台南與屏東共7縣市。1,000萬元特別獎開出2組：由南投縣「全家」草屯佑民店、台南市「全家」台南新宅店開出；兩位得主皆是日常補水買飲品就中大獎，南投消費者只花46元買2瓶礦泉水即抱走千萬獎金，台南消費者則選購FamiCollection綠拿鐵及無糖茶，消費88元便幸運奪得千萬大獎。特獎200萬元開出2組：獎落於台中市「全家」大里內新店、台北市「全家」國立教育店，其中一名幸運得主僅花費58元購買「極鬆餅」蜂蜜鬆餅與「金飯糰」鮪魚飯糰，早餐銅板價便輕鬆將200萬大獎入袋。頭獎20萬元有4位幸運得主：開獎店舖涵蓋台北市「全家」南京復興店、龍廣店、新北市「全家」金山金中店、桃園市「全家」龜山新明基店，幸運兒最低僅消費22元購買豆漿即喜獲20萬元，其餘中獎發票購買品項包含FamiCollection天然水等。📌特別獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。📌特獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。📌頭獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。