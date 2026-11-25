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井村屋紅豆冰棒

日本山形縣東南置賜地方舉辦的「小學理科學獎」日前公布得獎名單，米澤市立興讓小學六年級女童室井二葉，憑藉探究國民冰品「井村屋紅豆冰棒」製作奧秘的《紅豆冰棒的重現2》，連續兩年抱回最高榮譽「最優秀賞」。這位小小科學家不僅交出長達57頁的紮實報告，更立下志向表示，「將來想進入井村屋工作，負責新商品開發！」根據《山形新聞》報導，室井二葉是井村屋紅豆冰棒的忠實粉絲。去年她便以手工自製紅豆冰棒作為暑假自由研究題目，一舉奪下首獎。由於當時評審講評時點出科學實驗中「再現性」（可重複性）的重要性，室井心想「或許透過數據化分析，就能做出更接近正版的味道」，今年便將實驗目標鎖定在「精準重現」上。研究過程中，室井從包裝上的成分標示著手，逐一調查各項原材料的營養成分數值，並不斷調整砂糖與水飴的比例、冷凍時間與模具，以及紅豆的品種和熬煮時間，歷經無數次試作。期間，她也積極向當地和菓子店、米澤市理科研修中心以及山形縣工業技術中心尋求專業協助與資源支持。儘管在熬煮紅豆與冷凍定型的工序中，始終難以將井村屋紅豆冰棒著名的「超硬口感」控制在完全相同的條件下，讓室井不得不得出「要百分之百完美重現非常困難」的結論，但她也藉此體悟到美味背後的秘密，在報告結語感性寫下，「這歸功於井村屋的精湛技術與許多人的通力合作，我要向隨時都能提供穩定美味紅豆冰棒的井村屋，再次表達感謝」。室井提交的研究發表資料厚達57頁，誠意十足。由退休理科教師等3人組成的評審團高度肯定她的表現，認為她吸取了去年的經驗，在假設設定、實驗驗證及變因控制上都做得相當嚴謹，充分展現出科學素養的顯著成長。室井受訪時回憶，實驗中使用液態氮急速冷凍等過程非常有趣，「從去年開始就以二連霸為目標，能夠獲獎真的非常開心」。這項小學理科學獎由「米澤松川獅子會」主辦，今年邁入第30屆，旨在表揚置賜地方小學生優秀的自由研究成果。本屆共吸引4個市町、合計201件作品參賽，最終由蟬聯首獎的室井二葉獲得冠軍獎盃。井村屋紅豆冰棒於1973年上市，是日本最暢銷的國民紅豆冰棒，年銷量超過3億支。最大特色就是口感非常硬，因為井村屋紅豆冰棒的原料十分單純，只有砂糖、紅豆、水飴、鹽，未使用乳製原料以及其他添加物，因此與市面上其他品牌的紅豆冰棒不同，井村屋在包裝上也有特別提醒消費者「本產品冰凍堅硬，食用時請小心」。