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在太空飛行49年的「航海家1號」（Voyager 1）探測器，於上周18日在離地球「1光日」（約260億公里）的遙遠太空回傳訊號，正式締造紀錄。不過，美媒揭露，就在即將達成歷史性里程碑前夕，這艘日漸老化的「航海家一號」（Voyager 1）太空船，其實再次遭遇通訊中斷的故障。根據CNN報導，航海家1號於美東時間18日凌晨5時16分（台灣時間18日晚間6時16分）過後正式跨越「1光日」門檻，成為距離地球最遠的人造物體。「1光日」是指無線電訊號以光速移動，需要花費24小時才能抵達探測器的距離，相當於約260億公里。航海家1號正以每小時約6萬1155公里的速度飛行。事實上，在打破紀錄前，NASA於11月14日偵測到此異常，當時距離「航海家一號」預計創下一光日紀錄僅剩5天。這艘太空探測器停止回傳科學與工程數據，僅發送出不含任何資訊的空載「載波訊號」（carrier signal），這種連續無線電訊號在正常情況下，會夾帶太空船儀器所收集到的各項數據。透過分析載波訊號與飛行軌跡，「航海家」團隊的工程師仍得以確認探測器已順利抵達該距離。然而，這艘高齡49歲的太空船目前狀況令人擔憂；它於1977年9月發射升空，如今的服役時間已超出原定任務預期逾10倍。NASA指出，目前仍能接收到載波訊號，意味著「航海家一號」的導航電腦依舊讓船身精準朝向地球，且天線與廣播設備運作正常。但訊號中缺乏數據，顯示負責彙整科學儀器資訊的太空船載電腦可能出了問題。「航海家一號」共搭載10具科學儀器，為了節省電力，其餘多數已關閉，目前僅剩兩具仍在運作。「航海家一號」團隊正全力搶修，但由於距離極度遙遠，修復過程異常緩慢，任何從地球發出的指令都需耗時24小時才能傳達至太空船，而太空船的回應也得再花24小時才能傳回地球任務團隊手中。NASA發言人表示問題仍在持續排除中，但未透露更多細節。CNN提到，航海家1號在三年前（2023年11月14日）也曾發生類似故障事件，當時「航海家一號」同樣在載波訊號中停止傳送科學數據。那次事件中，NASA工程師查出問題出在船上三台電腦之一的「飛行資料系統」（FDS），該系統負責在數據傳輸前進行收集。當時該電腦內部有一顆晶片停止運作，NASA便直接將該晶片排除在程式碼執行之外。然而，這項調整卻引發一連串連鎖反應，因為剩餘晶片的記憶體容量不足以容納完整的程式碼。為了解決難題，工程師將程式碼拆分成數個區塊並加以調整，讓各區塊得以協同運作。同時，在今年10月下旬，「航海家一號」才剛經歷過一次完全失聯，整整兩天未向地球發送任何訊號。儘管該問題隨後自行恢復，但這起插曲無疑是一記令人憂心且沉重的警鐘，提醒著外界這艘探測器正在「與時間賽跑」。NASA正著手調查10月的失聯與此次數據中斷之間是否存在關聯。目前很難精準預測這艘太空船還能運作多久。數十年來，任務控制人員大多評估「航海家一號」大約還能再撐三到五年，並不斷透過各種方式為它延長壽命。