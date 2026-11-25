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公公併有譜？國票金、彰銀董座都希望明年中有結果

彰銀法說會曝最新進度 可行性評估報告已送董事會

財政部泛公股入主國票金控後，是否推動公公併引發關注，彰化銀行也成立專案小組，並遴選財務顧問，進行整併評估。彰銀今（25）日在法說會表示，已委託財務顧問，協助進行整併與策略合作的可行性評估，可行性的相關報告也已提報董事會，目前正就中長期發展方向、可採行方式及潛在合作對象進行初步分析，但未點名國票金。其實，在泛公股入主國票金之後，國票金董事長張兆順8月12日曾在立法院財委會公聽會上表示，國票金規模太小，「一定要併，不是併人就是被併」，但一定把它整頓得美美的，讓大家都想來併，也希望外界給經營團隊一點時間。彰銀董事會8月24日經董事會授權董事長成立專案小組，正式啟動對市場上可能策略合作、投資或整併機會的制度化評估，隔天隨即在官網公告遴選財務顧問，進行可行性評估的相關前期評估，也引發市場對國票金與彰銀整併的聯想。國票金董事長張兆順11月18日立法院財委會也坦言，目前有對象、正在評估，至於評估對象有幾個，有接觸了幾個，但目前是有1家比較可能，正在繼續談，希望明年中會有結果。彰銀董事長胡光華也說，目前也是1家，還在評估當中，未來若有進一步，將會根據法規做重大訊息公告，也希望明年中有結果。彰銀今日舉行法說會，法人也關切目前整併策略評估進度，彰銀強調，已委託專業財顧協助進行整併跟策略合作的可行性評估，而可行性的相關報告也已提報董事會，目前仍屬於評估階段。不過，彰銀也強調，將以中長期發展策略及股東價值為主要考量，綜合評估雙方業務與客群是否互補及營運綜效，還有交易條件與價格是否合理，也會衡量對資本配置及財務表現的影響，後續若有具體進展，將依相關規定適時對外揭露。