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高雄市議員湯詠瑜競選連任，今（25）日獲得法律界強力相挺！9位律師自發穿上象徵專業與責任的律師袍，陪同湯詠瑜站上路口拜票，以實際行動表達支持。多位律師表示，湯詠瑜身為高雄少見具有台灣、美國雙律師資格的議員，四年來將法律專業帶入議會問政，也持續投入基層服務，認真表現有目共睹，期盼她順利連任，繼續為市民服務。其中一位律師分享，自己從實習律師、受僱律師階段開始，便與湯詠瑜有工作上的互動，一路走到今天，對她的專業能力與處事態度有深刻認識。他表示，堅持做正確的事情非常重要，而湯詠瑜無論是學經歷或選民服務，都有口皆碑。這次特別穿上律師袍站上街頭，就是希望讓更多市民看見法律界對她的支持，也盼望她順利連任。另一位律師指出，湯詠瑜具有台灣、美國雙律師資格，在高雄市議員當中相當少見，不僅法律專業扎實，在地服務也做得非常好，是值得市民繼續支持的民意代表。也有律師肯定她四年來持續關心基層，並提供平台讓律師提供公益法律服務，認為她始終用心問政、認真服務，希望她能高票當選，繼續為人民服務。談到今天站上路口的感受，受訪律師表示，雖然天氣比較冷，但路過民眾依然熱情，不少人揮手向湯詠瑜表達支持，也讓大家更有信心，希望透過律師們一起站出來，讓更多市民看見這份支持。湯詠瑜表示，從律師到民意代表，始終相信專業的價值在於解決問題、守護人民權益。四年來，她將法律人的嚴謹與責任感帶進議會，從市政預算把關、法規制度檢視，到地方建設及市民陳情案件，都希望透過專業問政，讓市民的聲音真正被聽見，讓問題獲得解決。對於9位律師穿上律師袍，在選戰最後階段站出來相挺，湯詠瑜表示，這份支持不只是對個人的鼓勵，更是對多年法律專業工作及四年議員服務的肯定。尤其看到曾經一起工作的夥伴、法律界的朋友，願意在忙碌之餘站上街頭，心中非常感動，也提醒自己必須更加努力，不辜負大家的信任與期待。