中央氣象署預報員陳姵安表示，今晚至明天（11月25日至11月26日）受華南雲雨區水氣移入影響，全台降雨機率提高，西半部、花東有局部短暫雨，周五（11月27日）雨勢逐漸趨緩。周六投票日（11月28日）東北季風再增強，北部、宜花低溫下探17至18度，空曠地區恐再低1至2度，配合輻射冷卻，周日清晨局部低溫有機會探15度，民眾外出投票須留意保暖。
明天全台降雨機率提高 周五雨勢趨緩
陳姵安指出，今晚至明天，華南雲雨區水氣移入，全台降雨機率都提高，西半部、花東普遍有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭則有零星降雨；周五水氣減少，各地降雨都明顯趨緩，只剩下基隆北海岸、北台灣山區有局部短暫雨，大台北、東半部、恆春則是零星降雨，影響並不大。
周六投票日水氣更少，清晨基隆北海岸、大台北山區有零星短暫雨，白天開始全台都多雲到晴；周日天氣更加穩定，各地晴到多雲、陽光露臉，好天氣預估能一路持續到下周四，總結來說，未來一周台灣天氣越來越穩定，預估下周末才會有新的冷空氣訊號。
投票日冷空氣南下 北部低溫最冷15度
溫度方面，陳姵安說明，明天東北季風減弱、氣溫回升，北部、宜花體感回溫明顯，白天23至24度，中南部則是26至27度；周六又有東北季風增強，不過屬於乾冷、雲量較少，北部、宜花白天高溫維持在24度左右，中南部27至29度。
陳姵安提醒，下波東北季風會在「周六晚上至周日清晨」，配合輻射冷卻，北部、宜花低溫只剩17至18度，局部空曠地區再低1至2度，中南部則是20至21度；白天北部、宜花高溫21至24度，南部26至27度，日夜溫差要特別留意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳姵安指出，今晚至明天，華南雲雨區水氣移入，全台降雨機率都提高，西半部、花東普遍有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭則有零星降雨；周五水氣減少，各地降雨都明顯趨緩，只剩下基隆北海岸、北台灣山區有局部短暫雨，大台北、東半部、恆春則是零星降雨，影響並不大。
周六投票日水氣更少，清晨基隆北海岸、大台北山區有零星短暫雨，白天開始全台都多雲到晴；周日天氣更加穩定，各地晴到多雲、陽光露臉，好天氣預估能一路持續到下周四，總結來說，未來一周台灣天氣越來越穩定，預估下周末才會有新的冷空氣訊號。
溫度方面，陳姵安說明，明天東北季風減弱、氣溫回升，北部、宜花體感回溫明顯，白天23至24度，中南部則是26至27度；周六又有東北季風增強，不過屬於乾冷、雲量較少，北部、宜花白天高溫維持在24度左右，中南部27至29度。
陳姵安提醒，下波東北季風會在「周六晚上至周日清晨」，配合輻射冷卻，北部、宜花低溫只剩17至18度，局部空曠地區再低1至2度，中南部則是20至21度；白天北部、宜花高溫21至24度，南部26至27度，日夜溫差要特別留意。