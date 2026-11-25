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炸雞大獅美國首店12月開幕 全球店數破百家

揚秦國際企業（2755）於今（25）日受邀參與櫃買中心舉辦的業績發表會，總經理林麗玲表示，受惠於旗下早午餐品牌「麥味登」穩健展店與火鍋品牌「涮金鍋」強勁成長。在展店部分，「麥味登」透過選址模型鎖定A級空白商圈與複數店成長潛力，規劃每年淨成長100家門市。林麗玲指出，今年第三季單季合併營收9.25億元，毛利2.53億元，雙創單季歷史新高，單季EPS為1.41元；10月營收更攀升至3.14億元，改寫單月歷史新高紀錄。觀察前三季品牌營收結構，主力品牌「麥味登」營收22.11億元、年增19%，佔比高達84%，截至目前麥味登全台總店數已達1059家；直營火鍋品牌「涮金鍋」表現最為亮眼，前三季營收1.60億元、年增57%，營收佔比由去年同期的4.6%提升至6.1%。在展店布局方面，「涮金鍋」目前有11家門市，年底前將於中壢、林口再展2店，明年元月三峽店開幕後將達14家，內壢店也已完成簽約；烘焙品牌「REAL 真‧Cafe‧Bread」現有8家門市，中壢九店預計年底開幕。林麗玲提到，「麥味登」透過選址模型鎖定A級空白商圈與複數店成長潛力，規劃每年淨成長100家門市，訂下2030年達1500家、2035年2000家的長期目標。海外市場方面，「炸雞大獅」全球店數達117家，含台灣72家、印尼36家、馬來西亞6家、新加坡3家，備受矚目的美國維吉尼亞州首店將於12月1日正式開幕。在數位應用發展方面，林麗玲表示，數位轉型已成為揚秦推升營運效率的關鍵引擎。目前集團跨品牌APP會員數達170萬人、LINE會員數達259萬人，帶動線上點餐率由去年第三季的57.65%逐季攀升至今年第三季的64.56%。林麗玲說，今年12月將進行「AI智慧營運整合計畫」導入驗證，透過新ERP、WMS（倉儲管理系統）、智慧配送與行銷Agent，串聯總部、物流與門市端，提升物流效率並優化營運決策，為2027年供應鏈深化應用奠定基礎。林麗玲說明，現在走向智慧物流跟智慧訂貨，對於總部跟供應商可串聯，也較不容易有人為疏漏。對於近期有許多個資外洩，林麗玲提及，目前APP是委外經營，但整體公司的數據及內部資安防護都有多層保護。截至目前，「麥味登」總店數1059家，「炸雞大獅」海內外店數117家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數11家。