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▲北市勞動局就業服務處11月24日至11月27日，共邀集23家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達836個工作機會。（圖／臺北市政府勞動局）

台北市年底徵才活動釋出836個工作機會，涵蓋餐飲、零售、飯店旅宿、公共自行車、營造工程及醫療長照等產業，其中鼎泰豐料理廚師月薪最高達6萬4,500元，餐飲服務及收銀專員月薪也有5萬1,000元至5萬4,000元。徵才活動自11月24日至27日分批舉行，鼎泰豐11月25日的現場徵才已於下午4時結束，求職者仍可留意26日及27日其他企業的徵才場次。此次鼎泰豐招募餐飲服務、收銀、料理廚師、點心學員及傳菜品檢等職務，其中料理廚師月薪最高6萬4,500元；餐飲服務及收銀專員月薪為5萬1,000元至5萬4,000元，另有台北及新竹區域每季1萬2,000元獎勵金。實際薪資仍須依職務及公司敘薪條件確認。除了鼎泰豐，其他餐飲品牌也開出不同薪資條件。金御賞旗下「金子半之助」招募天婦羅職人廚師，月薪4萬2,500元至5萬1,000元起；「日本橋海鮮丼辻半」日式廚師及冷台廚師月薪4萬5,000元起。王品旗下「肉次方」大廳見習襄理及廚藝助理月薪最高4萬6,300元，計時人員時薪最高260元。除了餐飲業，工程及交通運輸也有不少工作機會。根基營造招募現場工程師、機電工程師及職安工程師，月薪4萬至7萬元；微笑單車（YouBike）調度及維護專員日班、晚班月薪3萬8,600元至4萬3,600元，大夜班則為4萬4,600元至4萬9,600元，另有獎金，計時人員時薪200元至245元。長照產業方面，愛關懷居家長照機構招募長照個案管理師，月薪最高6萬元，居家督導最高5萬元；居家服務員時薪最高可達510元。此外，禾馨民權婦幼診所、南港老爺及大全聯等業者也有不同職務招募需求。11月24日（二）下午2時至4時：北投就服站（金皇食品、三商餐飲、永欣居家長照）、內湖就服站（西雅圖極品咖啡、亞尼克菓子工房）、西門就服站(YouBike微笑單車）。11月25日（三）下午1時至4時：艋舺就服站（鼎泰豐小吃店）下午2時至4時：西門就服站（歲悅居家長照、新光三越信義四館）。11月26日（四）下午2時至4時：景美就服站（YouBike微笑單車）、艋舺就服站（根基營造、禾馨民權婦幼診所、統一多拿滋、王品餐飲/肉次方、金御賞）、南港東明青銀站（頂呱呱、台灣頂巧、愛關懷居家長照、南港老爺、大全聯內湖店）。11月27日（五）下午2時至4時：景美就服站（摩斯漢堡）。