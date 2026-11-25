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民進黨台北市長候選人沈伯洋週五將在國父紀念館旁仁愛路四段舉辦「市民之夜」，不過，台北市警察局信義分局今（25）日上午9時30分起，開始實施第一階段交通管制，引發民怨。對此，沈伯洋下午受訪時表示，已致電周邊6位里長，也會透過事前宣導與居民溝通；沈伯洋競選總幹事吳思瑤則透露，競選團隊這幾天已親自投遞道歉信函，盼在地社區好朋友多多體諒。沈伯洋將於週五舉辦選前之夜「市民之夜」，地點拍板在仁愛路大道、國父紀念館一側，台北市警察局信義分局上午9時30分起，在市政府周邊實施第一階段交通管制，周邊公車也有站點暫停停靠，不少民眾在社群上抱怨。對此，沈伯洋下午受訪時致歉說，對當地居民、上班族等交通及公車路線造成影響，非常不好意思，已和當地六位里長溝通，但有兩位目前尚未聯絡上，會再努力致電，仍希望透過市民之夜讓更多市民參與並了解他提出的政策。另外，吳思瑤受訪時也說，競選團隊這幾天已親自投遞道歉信函，盼在地社區好朋友多多體諒，沈伯洋也親自致電鄰近幾個里的里長尋求理解；同時，團隊已與公運處、市政府及警察單位做好整體動線規劃，部分交通路線將配合調整改道，希望透過事前縝密規劃與清楚告知，將不便降至最低。