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▲蔣欣過去飾演華妃時，臉頰充滿膠原蛋白，跟現在消瘦樣子比起來不像同個人。（圖／翻攝自微博）

靠著《後宮甄嬛傳》「華妃」一角紅遍華語圈的中國女星蔣欣，近日正在拍攝新劇《多喜一家人》中，路透照曝光後可以看見她整個人消瘦，對比過去較為圓潤的身材，她整個臉頰都凹了下去，讓許多網友直呼「差點認不出！」蔣欣近期正在拍攝新劇《多喜一家人》，片場路透照也在網路上瘋傳，只見照片中的她整個人超纖細，臉頰更是直接凹下去，瘦到骨相都出來了，和華妃較為豐腴的形象比起來相差非常大。身高171公分的蔣欣，因為身高高加上骨架大，過去常常被覺得上鏡顯胖，因此身材變化一直都是網友焦點，為了讓上鏡漂亮，這些年以來她的體重已經從70公斤降至56公斤，但也讓不少粉絲擔心她瘦過頭。關於蔣欣有身材焦慮可不是一兩天的事，社群就流傳著蔣欣酒後跟經紀人哭訴的影片，為了穿上紅毯禮服，她可是餓了兩天，因此回家看到爸媽準備的整桌菜，她也只能假裝吃飽，甚至連涼拌小黃瓜都要過水才能吃，可見她為了纖細身材下了相當多功夫。