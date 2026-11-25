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輝達創辦人黃仁勳重返執行長大位，回到總部的第一天，一名女子在他致詞時衝上前緊緊擁抱他，畫面在網路上瘋傳。不少台灣網友看到後崩潰大喊「先不要」，也有網友傳出這名女子疑似是長期在輝達服務的餐廳外包人員，讓黃仁勳過去照顧基層員工的往事再度被翻出來。不過，美國《新聞週刊》報導，這名女子的身分至今沒有公開。根據《新聞週刊》報導，社群平台X上流傳的影片顯示，黃仁勳美國時間23日在加州聖塔克拉拉總部向員工發表談話，為自己離職引發的風波向員工道歉。這時一名員工打斷他的致詞，上前給了他一個長長的擁抱，現場員工也報以歡呼和掌聲。黃仁勳在談話中承認自己犯了「一些非常嚴重的錯誤」，也感謝員工給他第二次機會，並承諾：「我第二次當執行長會做得更好。」至於這名女子的身分，網路上有貼文指出，她是長期在輝達服務的餐廳外包人員，並翻出疫情期間的往事。該貼文提到，在其他科技公司紛紛和承包商解約時，輝達仍透過承包商持續支付廚房和清潔人員全額薪水，即使辦公室幾乎空無一人也是如此。不過，這名女子是否真的是餐廳外包人員，目前並沒有外媒或輝達證實。雖然女子的身分還沒有證實，但輝達在疫情期間照顧外包人員一事確有其事。2020年新冠疫情爆發時，輝達關閉全球近60個辦公室，讓員工在家工作，並在當年的年報中表示，按時薪計酬的直接承包人員雖然也在家，但會繼續領取薪水。輝達的企業社會責任報告也寫道，儘管辦公室需要的人力減少，公司仍照常支付承包人員全額薪水。美國非營利媒體CalMatters在2020年底就訪問過一名在輝達員工餐廳工作近20年的廚師德爾加多（Marcial Delgado）。他說，疫情讓他被迫回家，但輝達仍然持續付他薪水。報導也指出，當時部分科技公司選擇解約，讓清潔和餐廳人員因此失業。黃仁勳在疫情期間也對正職員工釋出善意。他在2020年4月寫給全體員工的信中說，信件一發出，就有人問公司是否要裁員，他的回答是：「不，正好相反。我們會提前幫你們加薪，讓大家手上多一點錢。」他還說，這可以讓員工家庭在未來幾個月多拿到數千萬美元。黃仁勳下台期間，也有員工主動分享他的暖心往事。輝達加速資料科學副總裁澤德列夫斯基（John Zedlewski）在X上發文透露，他罹患侵襲性很強的癌症，當他把病情告訴黃仁勳後，黃仁勳立刻聯繫自己在史丹佛大學的人脈幫忙。另一名印度籍女員工也在社群媒體上分享，黃仁勳曾在她姊姊抗癌期間伸出援手。黃仁勳的親民形象也和他的成長經歷有關。他多次公開分享自己年輕時在丹尼餐廳洗碗、當服務生，以及小時候打掃廁所的經歷，強調「沒有任何工作是我不屑去做的」。不過，並不是所有員工都樂見黃仁勳回歸。美國網路媒體Futurism報導，雖然大批員工熱烈歡迎黃仁勳回來，但也有不少員工對董事會的決定感到憤怒或心情矛盾。