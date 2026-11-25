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台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）今（25）日與台灣電路板協會、台灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣區模具工業同業公會及台灣機器智能產業協會等五大產業公協會簽署合作備忘錄（MOU），串聯電子電機、電路板、機械、工具機、模具及機器智能，打造台灣產業「聯合艦隊」拓展歐美市場。今年5 月，經濟部與電電公會簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」，為政府與產業攜手推動海外布局奠定合作基礎；此次進一步結合五大公協會的產業力量，期盼在既有基礎上擴大合作，讓政策支持與企業實際需求更加緊密銜接。電電公會表示，面對全球供應鏈重組、區域製造布局調整，以及國際客戶對在地生產與就近供應的需求，台灣企業海外布局已從個別企業的投資決策，延伸為上下游供應鏈協同發展的重要課題。「聯合艦隊」的核心，在於讓台灣完整的產業聚落優勢隨企業共同走向國際。電電公會指出，電子電機與電路板產業的海外發展，需要機械設備、工具機、模具及智慧製造技術相互支援；相關設備與技術業者，也可透過供應鏈共同布局，更貼近海外客戶與應用市場。藉由公協會合作平台，將有助於促進跨產業需求媒合，並以「大帶小」方式，協助中小企業取得海外設廠與營運所需資訊，降低各自摸索的成本。電電公會借鏡台灣科學園區與產業群聚的發展經驗，推動海外園區規劃，並串聯金融、稅務、法規及在地投資服務資源，期望從企業需求出發，逐步整合選址、設廠及營運所需支援，為台灣供應鏈共同落地海外創造更完善的條件。