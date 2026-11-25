我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部：判決確定日予以免職 期間停職不發薪資

勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容疑似霸凌基層公務員致輕生，後續更爆出護航廠商承包標案、侵占公家禮盒，一、二審依圖利、洩密、侵占公有財物等罪判刑4年6月、褫奪公權2年，最高法院今（25）日駁回上訴，全案定讞。勞動部回應，將於收受判決書後，依《公務人員任用法》第28條第1項第4款及第4項規定，自判決確定日予以免職。北分署2024年11月發生員工在辦公室輕生案，勞動部介入調查後，認定員工輕生與謝宜容領導風格有關。而隨後她更爆出，護航廠商承包標案，將所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下的採購案交由習翌設計得標承包，並提前洩漏標案內容，習翌因而獲得約17萬不法利益。另外，謝宜容也侵占由就業安定基金、就業保險基金預算所採購高價禮盒，將12個禮盒挪為己用，侵占2萬901元公有財物。謝宜容於一審期間繳回不法所得在5萬元以下，她爭取緩刑，但仍判決一審判刑4年6月，二審台灣高等法院維持一審判決；最高法院今駁回上訴，全案定讞。對此，勞動部回應，將於收受判決書後，依《公務人員任用法》第28條第1項第4款及第4項規定，自判決確定之日予以免職。勞動部補充，因勞動部針對謝宜容予2大過免職，亦移付懲戒，二案目前均已進入司法程序，目前處於停職狀態，停職期間並未發給任何薪資。