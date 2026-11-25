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▲ 賴瑞隆一路拜票也一路採買，幾乎攤攤光顧，收穫滿滿，與鄉親們互動熱絡。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（25）日一早偕同林園區議員李雨庭、市議員參選人洪村銘、張耀中前往林園早市掃街拜票，「凍蒜」加油聲此起彼落，下午則將率車隊回到「起家厝」小港，晚間7時台南市長黃偉哲也陪同至左營進行車隊掃街。賴瑞隆把握選前最後時間，與在地議員及議員參選人並肩拜票，展現鐵人陸戰力拚勝選的決心。賴瑞隆一早踏入林園早市，向攤商和前來採買的鄉親問候，沿途有許多攤商特別送上象徵「凍蒜」的蒜苗以及寓意「好彩頭」的菜頭，祝福賴瑞隆順利當選。身為「菜市場囡仔」，賴瑞隆一路拜票也一路採買，幾乎攤攤光顧，收穫滿滿，與鄉親們互動熱絡，賴瑞隆也感謝鄉親一路以來的支持，期盼繼續和大家一起為林園的發展打拚。賴瑞隆下午也回到「起家厝」小港進行車隊掃街，選戰最後關頭，賴瑞隆持續走訪熟悉的市場與街頭，謙卑誠懇爭取市民託付，繼續為高雄打拚。晚間車隊則前進左營，台南市長黃偉哲在選前最後關頭也將至高雄相挺，陪同賴瑞隆向沿線市民拜票，展現高雄、台南攜手打拚的情誼。賴瑞隆競選總部指出，選戰進入最後三天，團隊會持續以誠懇、謙卑的態度爭取每一份支持，懇託市民朋友11月28日踴躍投票、催票固票，也提醒在外打拚的高雄人返鄉投票，共同守護讓高雄繼續向前的力量。