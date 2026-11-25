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台北市長蔣萬安27日「光榮台北」選前之夜辦在凱達格蘭大道前，目標8萬人到場展現藍營氣勢。據規劃，當天將架設雙舞台，「燕子、禿子、漢子」台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜三人合體，另外新北市長候選人李四川、國民黨前主席朱立倫、前台北市長郝龍斌也將登台助講，最後則是蔣萬安致詞、太太石舫亘互動並和現場一起合唱《明天會更好》。側面了解，競辦目前規劃，當天凱道前將設置雙舞台，一個是總統府前主舞台，一個在景福門後，也會安排宣講嘉賓，希望讓後面的民眾也能有參與感。活動當晚7點登場，據悉，先由身兼競總主委的台中市長盧秀燕致詞，隨後是36個後援會+前議長吳碧珠，後續則是侯友宜、李四川、朱立倫、郝龍斌、韓國瑜，中間也穿插北市5立委致詞，另外也有邀請民眾黨嘉賓。而選前之夜的高潮，則是蔣萬安致詞完後的「神秘嘉賓」，蔣萬安3歲的「三寶」將獻聲祝福，隨後妻子石舫亘致詞並帶頭唱《明天會更好》，現場眾人一起合唱，最後壓線在晚間10時前結束活動。