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半導體光電檢測設備廠光焱科技（7728）擴大產能布局，今（25）日在南科高雄園區舉行路竹新廠動土典禮。因應既有租用廠房設備產能利用率已達9成，公司規劃投入約10億元興建自有廠房，預計2027年第4季完工、2028年第1季投產，未來將擴充矽光子晶圓級量產線檢測設備產能。光焱表示，新廠基地面積約1萬平方公尺，規劃興建地上4層廠房，總樓地板面積約1.1萬平方公尺，完工後將作為營運總部及主要生產據點，整合研發、組裝、測試等作業，並將既有租用廠房的人員與產線逐步整合進新基地。公司指出，現有廠房除了設備產能利用率已達9成，產品測試、展示及倉儲空間也逐漸不足。由於半導體檢測設備從組裝、整機測試到系統整合，都需要較完整的作業環境，因此決定在路竹興建新廠，減少零件跨廠搬運，也規劃設置客戶及合作夥伴共同驗證設備的場域。光焱近年積極拓展半導體檢測市場，業務成長主要來自車用及矽光子兩大應用。公司表示，車用影像感測晶片（CIS）檢測設備已隨客戶導入量產線，矽光子檢測設備也已於今年出貨並開始貢獻營收。董事長柯歷亞表示，公司深耕光學檢測領域多年，核心技術涵蓋模擬光源、量子效率檢測、矽光子缺陷檢測及晶圓級檢測整合。隨著應用領域從車用電子、影像感測晶片延伸至矽光子、太空及量子電腦，相關檢測需求也持續拓展。總經理廖華賢指出，AI運算需求成長帶動高速傳輸需求，電訊號傳輸逐漸面臨瓶頸，矽光子技術的重要性因而提升。不過，技術要從研究走向大規模量產，檢測仍是必須克服的環節，設備除了要能精準量測，也必須具備大量測試能力。光焱表示，過去相關設備多協助研究團隊進行量測，接下來將進一步把設備導入產線應用。新廠除既有車用檢測設備及產品線外，也將擴充矽光子晶圓級量產線檢測設備產能，作為後續研發、製造及客戶驗證的重要基地。隨著新廠預計於2028年第1季投產，光焱將整合原有租用廠房的產線與研發資源，並以矽光子及車用檢測應用作為半導體業務布局重點。後續仍須觀察新廠建置進度、設備導入量產線的情形，以及新產能實際貢獻營收的時程。