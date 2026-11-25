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2026第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球賽8強戰今（25）日開打，「衛冕軍」平鎮高中今日交手南英商工，靠著先發投手楊承恩的4.2局好投以及龔永仁逆轉關鍵安打，以7：1取勝；穀保家商與高苑工商則是一路緊咬到第6局才拉開比數，加上先發投手饒又語5.1局無失分好投，終場就以7：0完封對手，穀保與平鎮雙雙進入4強，將在11月27日於新莊球場正面交鋒。黑豹旗8強戰今日開打，第1場比賽由平鎮交手南英。南英開賽先發制人，靠著黃虹譯的適時安打先馳得點，不過平鎮反擊來得很快，「小高一」龔永仁把握得點圈局面，一棒擊出逆轉二壘安打，助隊取得2：1領先。5局下平鎮藉由邱聖安的安打及對手失誤攻下2分，6局下再靠著單局4安灌進4分，也替比賽定調。平鎮先發投手楊承恩此役主投4.2局失1分，僅被敲出2支安打，另外送出6次三振、4次保送，林軒、高品瀚後續登板未失分，終場平鎮就以7：1擊退南英，連續14屆闖入4強。第2場比賽由穀保家商交手高苑工商，穀保開賽靠著胡辰睿安打後的盜壘以及對手暴投先馳得點，取得1：0領先。不過從第2局起雙方陷入僵局，穀保先發投手饒又語雖然壓制高苑打線，但也拉不開雙方比分差。但6局下戰局出現變化，穀保打線串聯攻勢，單局攻下6分奠定勝基。饒又語此役先發5.1局無失分，未被敲出任何安打，送出4次三振，在本屆賽事初登板就繳出好投，最終穀保以7：0完封高苑，順利闖進4強戰。穀保與平鎮這對北部雙雄將在11月27日於新莊球場正面交鋒。黑豹旗8強賽明（26）日還有2場賽事，上午10點由台南海事交手台中西苑高中，中午1點由台北陽明高中對決桃園的北科附工，4支球隊將爭奪最後2張4強門票。