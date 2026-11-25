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▲局長高閔琳與旅宿業者、性別平權團體裝置藝術前合影。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局日前舉辦「2026年性別友善旅宿認證暨裝置藝術成果發表會」，公布高雄市性別友善認證旅宿名單並頒贈友善標章證書，性別友善旅宿再添40家，共計80家。此外，會中並展示包括高雄中央公園英迪格酒店等5家旅宿透過裝置藝術及空間改造將多元共融理念融入營業場域的成果。局長高閔琳表示，高雄是全國首創推動「伴侶註記」的城市，也是率先建立「性別友善旅宿輔導認證制度」的城市。2023年起，觀光局攜手專家學者與性平人權團體，首創「高雄市性別友善旅宿認證制度」與輔導計畫，榮獲行政院性別平等創新獎；從教育訓練、友善空間標示、性別友善廁所、表單設計到旅宿員工制服選擇等五大面向，協助業者將性別平權理念落實於日常營運，迄今全市已有80家旅宿通過認證，展現觀光產業對多元共融的認同與實踐。觀光局本年度首創推出之「性別友善裝置藝術及空間改造獎助計畫」，鼓勵旅宿業者結合自身特色、經營理念及在地文化，將多元共融意象融入營業空間，本年度共有5家旅宿通過評鑑獲得獎助。其中，「高雄中央公園英迪格酒店」於一樓大廳運用彩虹獨角獸、彩虹色板及光影設計，打造多元共融的迎賓空間；另外還有「夏優旅居」、「迴埕民宿」、「破豆基地」、「哈瑪星濱線」等旅宿。性別友善旅宿環境，是提升觀光服務品質及深化城市多元共融的重要工作；有賴旅宿業者、性別平權團體、台灣性別友善觀光協會及專家學者共同投入。除性別友善旅宿外，觀光局也持續推動永續、環保、穆斯林友善、親子與寵物友善及銀髮族友善等旅宿輔導計畫，並製作多國語言主題摺頁，提供不同需求旅客更完善的旅遊資訊與服務。高市府觀光局指出，「第17屆高雄同志大遊行」將於12月5日熱鬧登場，觀光局將第四度組隊參與；歡迎高雄市民與觀光產業及公協會代表一同出席參與，以實際行動支持性別平權，展現高雄多元、開放與友善的城市精神。更多旅遊資訊請至「高雄旅遊網」查詢，或追蹤官方Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP。