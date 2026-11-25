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▲黃仁勳。（圖／美聯社／達志影像）

輝達創辦人黃仁勳下台11天就重返執行長大位，沒想到他短暫離開輝達期間，竟然想過要騎重機橫越美國！美國知名播客主持人、AI研究者萊克斯・弗里德曼（Lex Fridman）透露，黃仁勳上週主動傳訊息給他，想加入他正在進行的重機公路旅行。不過，這趟壯遊還來不及成行，黃仁勳就回到了輝達。對一個自稱「一週工作7天、從醒來工作到睡覺」的工作狂來說，這段小插曲格外令人意外。弗里德曼在社群平台X上發文說：「上週詹森傳訊息給我，說想加入我正在進行的公路旅行，兩人各騎一台機車橫越美國。我很後悔當時沒答應他，現在他又要忙起來了。」他還補了一句：「玩笑歸玩笑（不過他可能是認真的）。」弗里德曼本人目前正在騎重機橫越美國。他在X上說明，這趟旅程是要探索自己熱愛的國家，認識各行各業的人，尤其是美國鄉村的居民，聆聽他們的人生故事。他在同一則貼文中也表態，認為輝達讓黃仁勳離開是很糟糕的決定。弗里德曼和黃仁勳的私交不錯。他今年10月才跟著黃仁勳來台灣，他在X上分享，這是他最難忘的經歷之一，現場有大批工程師、夜市有超好吃的小吃，還在好幾天裡和黃仁勳進行了很多深入對話。他還拍下兩人在寧夏夜市吃小吃、吃台式早餐的影片。黃仁勳回鍋後，弗里德曼也在貼文中大力力挺。他寫道：「我們是人，我們都有缺點，但人性中的善遠多於惡，我們應該多讚揚善的一面。」他也談到美中關係，認為中國應該是競爭對手而不是敵人，「戰爭只會破壞，競爭才能創造」。他強調，身為美國人，他希望美國贏，而黃仁勳對美國在良性競爭中勝出至關重要，並形容黃仁勳是一位「和平締造者」。黃仁勳想騎重機去旅行之所以讓人意外，是因為他是出了名的工作狂。黃仁勳2024年接受線上支付公司Stripe執行長柯林森（Patrick Collison）訪問時就說：「我從睜開眼睛工作到睡覺，一週工作7天。」他還坦言：「我沒在工作的時候，也在想著工作。」黃仁勳2025年上美國知名播客節目《Joe Rogan Experience》時更透露，自己一週工作7天，醒著的每一刻都在工作，連感恩節、聖誕節等節日也不例外，每天凌晨4點就開始看電子郵件，「每一天，一天都沒有漏掉」。黃仁勳也在節目中坦言，自己33年來一直說輝達「離倒閉只剩30天」，那種脆弱、不確定和不安全感從來沒有消失過，讓他總是處在焦慮的狀態，「這很累人」。