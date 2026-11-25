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▲小港林園線已完成全線工程發包，各標工程正穩健推進。（圖／高市府捷運局提供）

▲林園RL6站構想圖。（圖／高市府捷運局提供）

高雄市政府推動大眾運輸導向發展（TOD）再邁出一步，高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設計畫，日前已公告發布實施 「變更高雄市大坪頂以東地區主要計畫（配合高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設計畫）（RL4、RL5、RL6、RL7站）（第一階段）」及擬定RL4捷運開發區細部計畫。期望透過軌道建設與土地開發雙軌並進，逐步帶動林園地區生活圈轉型升級。捷運局長吳嘉昌表示，捷運小港林園線串聯臨海工業區、新材料循環經濟產業園區及林園工業區等三大重要產業聚落，是翻轉南高雄交通與產業結構的核心動脈。目前小港林園線已完成全線工程發包，各標工程正穩健推進。其中，第一階段小港段土建工程（RLC01標）位於RL2與RL3站間的通風豎井已開挖至大底，預計12月底前完成全數底版澆置作業，明年3月潛盾機即將進場掘進施工。第二階段林園段土建工程（RLC02標，RL4至RL7站）亦已於今年10月22日由市長陳其邁主持動土典禮，林園區RL6站預計於12月1日辦理地方施工說明會，並於12月2日起進場架設施工圍籬，接續展開整地及相關前置工程，全線工程持續有序推展。吳嘉昌進一步指出，本次率先發布實施的RL4站捷運開發區基地條件優越，捷運出入口與開發大樓能無縫銜接，讓在地市民與周邊產業園區就業人口都能享受「出站即到家、下樓即商圈」的便捷生活體驗；接續林園線RL5、RL6等車站之捷運開發區將配合都計審議進度陸續發布實施。本次針對RL4站周邊的未來發展定位，市府在都市計畫規劃過程中，以「引入商業居住、活絡生活機能」為核心主軸，可引進商業服務與優質住宅空間，吸引在地年輕家庭或產業園區員工就近安居。同時結合完善人行步道、公園綠地與轉乘接駁空間，不僅大幅提升整體居住環境品質，更能為捷運系統穩定挹注基礎運量。隨著捷運小港林園線工程建設持續推進，捷運工程局將接續啟動土地開發招商作業，積極引進民間優質投資團隊參與建設，期盼在小港林園線開通通車之際，RL4、RL5、RL6三站聯合開發大樓能同步啟用與落實，為林園注入全新的商業活力與居住人口，逐步形塑兼具產業動能與宜居品質的南高雄新門戶。