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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳復職消息，僅為股市帶來一日行情，隨著美國總統川普將公布新一輪關稅政策，台股今（25）日再崩盤，即便有國安基金護盤及金管會的禁空令等救市措施，台股終場仍大跌了1926.92點，創下第6大收盤跌點，終場收在38195.43點，跌幅4.80%。金管會盤後也緊急發布最新統計數據喊話，強調亞股全面走弱，南韓股市跌勢更重，金管會近期祭出的多項穩市措施也有發揮實質成效，借券賣出量能明顯萎縮，上市櫃公司也積極透過庫藏股進場捍衛股價。就亞洲主要股市今日表現來看，截至下午1時30分，台股今日單日跌4.8%，南韓股市跌更重6.09%，日本股市也跌2.94%，上海股市跌1.32%，新加坡股市跌0.12%。此外，統計11月以來至11月25日下午1時30分，台股跌幅15.52%，南韓跌17.97%更重，日本跌10.06%，新加坡跌7.89%，香港跌4.8%，上海跌2.71%。至於盤中借券賣出措施成效，金管會指出，盤中借券賣出委託數量限額自11月9日調整為3%，11月20日調整為1%，實施以來截至11月24日止，集中市場借券賣出成交值佔市場成交值比重介於0.27%至2%之間，均低於實施前一日（11月6日）的2.97%；借券賣出成交值介於25.62億元至175.91億元之間，亦低於實施前一日的392.70億元。同時，截至今年11月24日，信用交易的整戶擔保維持率為172.39%，整體市場借券賣出占市場成交值比率為1.64%。在庫藏股實施情形方面，金管會鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股，於今年度第4季至明年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入115年ESG評鑑指標得分。截至115年11月24日，上市櫃公司目前仍執行中之庫藏股計有57件，其中上市19件及上櫃38件，預計最大可買回金額共計約332.65億元。其中11月6日以來新增47件，包括上市15件及上櫃32件，新增預計最大可買回金額共計約297.29億元。