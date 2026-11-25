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台灣隱形眼鏡出口回溫！財政部統計處最新統計，今年前10個月出口金額達4.5億美元，較去年同期成長5.2%，全年出口規模可望創下歷年次高，並終止連續2年下滑。台灣隱形眼鏡出口金額近年多居全球第5至第6名，2021年曾達5.3億美元的歷史高點。從出口市場來看，日本仍是台灣隱形眼鏡最大買家，今年前10個月占出口比重達67.3%；中國大陸排名第2，占比19.6%，兩大市場合計超過8成，顯示台灣隱形眼鏡出口仍高度集中在日、中市場。台灣對中國大陸出口占比已從2021年的39.5%降至今年前10個月的19.6%，約減少一半。財政部分析，主要受到中國自主品牌快速崛起、壓縮台灣廠商出口空間，以及部分業者採取在地化擴產策略影響。回顧出口走勢，台灣隱形眼鏡出口金額從2016年的2.9億美元逐步成長，2021年達到5.3億美元高峰；2022年至2025年出口規模仍維持在5億美元以上。今年前10個月累計4.5億美元、年增5.2%，財政部預估全年有望創下歷年次高。財政部指出，隱形眼鏡結合精密光學與醫療器材技術，台灣在國際市場具有一定出口規模。不過，主要市場集中也意味著產業表現容易受到海外市場需求及當地業者競爭影響，尤其中國本土品牌發展及台廠海外生產布局，都是出口市場變化的觀察重點。財政部統計，隱形眼鏡進口金額長期維持在約7000萬美元，主要來源以愛爾蘭為首，美國排名第2；今年前10個月，美國占進口比重已達26.1%。韓系隱形眼鏡近年在台灣市場的占比也逐步提高。財政部指出，受到韓流及女團時尚風潮帶動，韓國產品占進口比重從2016年的2.1%增加至今年前10個月的5.6%，進口來源排名也從第7名升至第4名。整體來看，台灣隱形眼鏡出口今年重回成長軌道，全年有望挑戰歷年次高，但出口市場仍以日本及中國大陸為主；另一方面，韓系產品在台進口占比增加，也反映國內消費市場的品牌來源與需求變化。