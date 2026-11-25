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輝達執行長黃仁勳本周一(23日)回鍋輝達，SpaceX執行長馬斯克立刻對輝達的作法表示肯定，沒想到，他還帶著兩個兒子拜訪輝達總部，展現情誼。一名輝達工程師Yasir Jamal在LinkedIn發布照片，可看到馬斯克與黃仁勳和硬體工程副總經理貝爾（Andrew Bell）、輝達工程副總戈爾拉（Gabriele Gorla）還有一批輝達和xAI主管合影。值得注意的是，馬斯克兩旁站著兩名兒子，分別是年約6歲的「小X」（X Æ A-Xii）與年約4歲的「Tau」（Techno Mechanicus），馬斯克本人也在社群平台X轉發了這張照片。黃仁勳日前因婚外情風波閃辭輝達執行長，震撼全球，馬斯克在黃仁勳離開輝達的這段期間，不斷公開力挺黃仁勳重返輝達，還分享了黃仁勳回歸輝達的連署活動。輝達董事會23日一致同意讓黃仁勳復職後，馬斯克第一時間在X發文直呼「搞定了」，隨後也表示欣慰，「錯誤已經被糾正了」。