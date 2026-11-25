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泰國正大集團（CP Group）旗下零售巨頭CP All宣布，將於今年12月25日關閉柬埔寨境內所有剩餘的7-Eleven門市，正式結束在當地長達5年的營運布局。CP All已於昨（24）日向泰國證券交易所（SET）正式申報這項退場決定。綜合泰國媒體報導，根據CP All提交給交易所的公告，公司是在與美國7-Eleven商標權所有人達成「雙方同意的條件」下，終止柬埔寨門市的營運，但公告中並未進一步說明撤出的具體原因。從數據來看，柬埔寨7-Eleven的規模在過去一年多呈現斷崖式萎縮。截至2025年6月底，CP All在柬埔寨原本擁有112家門市，但到了2026年3月底驟減至63家、6月底剩39家，至9月30日更僅存23家，短短約15個月內門市數量大減近八成。雖然CP All在官方文件中隻字未提撤出主因，但《曼谷郵報》與《柬埔寨投資評論》均指出，這波關店潮與柬埔寨民間掀起的「抵制泰國品牌」運動密切相關。該抵制行動源於2025年7月泰柬邊境爆發衝突，並進一步演變為造成人員傷亡的武裝交火事件。邊境口岸長期關閉導致物流受阻，使柬埔寨7-Eleven貨架上佔大宗的「泰國製商品」補貨困難，營運雪上加霜。不過，《曼谷郵報》指出，CP All透過旗下CP Axtra持股的量販連鎖品牌萬客隆，在柬埔寨的業務並未受到此次7-Eleven撤出的影響。回顧進軍歷程，CP All於2020年透過全資子公司CP All（Cambodia）與美國7-Eleven簽署為期30年的總特許經營權協議，並於2021年8月在金邊開設首家門市，原定深耕當地市場，不料卻在短短五年後黯然退場。目前，泰國本土仍是CP All的核心主力市場，境內擁有超過1萬6000家7-Eleven門市。就在泰資超商撤離之際，其他外資便利商店品牌正加速搶占柬埔寨市場。韓國超商龍頭GS25於本月在柬埔寨開設首家門市，並計畫未來十年內展店超過500家；另一家韓系超商Emart24已於2024年進駐，美商OK便利店亦持續在當地營運。自2025年泰柬邊境關閉以來，雙邊貿易持續承壓。早在去年7月邊境封鎖後，柬埔寨戈公省的商店貨架上，泰國泡麵與零食便已銷售一空且無法補貨，迫使當地貿易商紛紛轉向採購越南商品以填補市場缺口。