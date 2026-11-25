我是廣告 請繼續往下閱讀

▲然一歡慶週年攜手ezTravel易遊網，推出消費滿額抽獎活動，旅人有機會獲得星宇航空高雄－神戶雙人來回機票。（圖／高雄然一翡世之選酒店提供）

高雄然一翡世之選酒店（THE AMNIS然一酒店）將於今年12月迎來正式開幕一週年，作為萬豪國際集團旗下The Luxury Collection®全球酒店陣容的一員，同時也正式啟用全新中文名稱「翡世之選」（原名：豪華精選），並透過由演員、電影人Justin Theroux擔任品牌「環球旅行家」的「I Am The Luxury Collection」全球品牌活動，共同邁向品牌新篇章。作為台灣唯一的翡世之選酒店，為慶祝開幕一週年，然一酒店攜手旅遊首選平台「ezTravel易遊網」，於12/1至12/31推出「然一週年・美好續章」滿額抽獎活動。活動期間，賓客於酒店享用住房、餐飲或SPA服務，單筆發票消費滿額即可參加抽獎；獎項包含由活動獨家合作夥伴「ezTravel易遊網」提供的星宇航空高雄－神戶雙人來回機票一組等。然一迎接首個週年之際，The Luxury Collection亦以全新中文名稱「翡世之選」開啟品牌新篇章。全新名稱呼應品牌「酒店演繹目的地精粹」的理念，也為然一持續以藝術、風土與款待連結高雄的旅居體驗，帶來更鮮明的品牌意涵。此次品牌新篇章亦伴隨「I Am The Luxury Collection」全球品牌活動展開，由Justin Theroux以品牌「環球旅行家」身分，透過獨到視角與幽默講述，展現旗下酒店各具風貌的個性與目的地故事。然一酒店表示，這份探索精神，體現在與高雄的日常連結，從館內藝術作品所開啟的對話，到渡輪上的港灣風景，再到客家工藝與地方風味，酒店將品牌對世界的好奇，轉化為旅人可親身參與的高雄體驗。首個週年之際，邀請旅人再次相聚，在藝術、風土與款待之間，珍藏屬於高雄的記憶，也開啟下一段旅程。