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台北市長蔣萬安本週展開全市大車掃，但卻頻傳爭議，從支持者搶揮手出車禍，再到衝到馬路上肉身擋車、路燈號誌忘記調回來導致紅燈5分鐘等，昨又被發現闖紅燈，蔣萬安今（25）日下午才說，有請團隊要遵守相關規定，沒想到才講完又被民眾直擊二度闖紅燈。蔣辦對此表示，行進過程配合現場員警指揮及交通疏導。蔣萬安競選辦公室表示，車隊掃街均依規定提出申請，行進過程配合現場員警指揮及交通疏導。競辦也會再次提醒車隊所有人員務必遵守交通規則，兼顧用路人權益及交通安全。蔣萬安今下午到北投士林區進行車掃，會前被問到昨天中正萬華車掃闖紅燈，他坦言有請團隊一定要注意行車安全並且要遵守相關規定，沒想到隨後車隊行經前港街的時候，現場已經從綠燈轉為紅燈號誌，但蔣萬安和市議員的座車仍直接轉彎，一旁警察也集體闖紅燈。有網友質疑，為什麼又要闖紅燈！ 奇怪，為什麼會說又呢？「安安（蔣萬安）你這樣很不乖耶。」