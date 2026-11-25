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朴志訓重現Wanna One招牌手勢 千萬票房演員不忘偶像本色

2026最多人看的韓片 《王命之徒》創1694萬觀影人次

從偶像男團成員躍升千萬票房演員，韓星朴志訓今年憑藉電影《王命之徒》入圍第47屆青龍電影獎最佳男新人，該片在南韓累積1694萬觀影人次，更是本屆觀影人次最高的電影。他今（25）日踏上青龍獎紅毯，特地重現Wanna One時期的招牌「收藏」手勢，勾起不少老粉絲的青春回憶，被主持人問及是否有準備得獎感言，他則老實回答：「沒有，真的沒有準備！」朴志訓身穿深色絲絨西裝，搭配白襯衫及黑色蝴蝶結亮相，梳起俐落的中分髮型，面對鏡頭時，還特地伸出雙手比出方框，重現當年參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季時爆紅的「在我心中收藏」招牌動作。如今以演員身分站上南韓影壇重要頒獎典禮的紅毯，依舊沒忘記這個陪伴自己走紅的經典手勢。主持人也順勢以「收藏」為哏，詢問今年對朴志訓而言，是值得如何珍藏的一年？他表示，希望能健康的為今年畫下句點，也會努力準備下一部作品，期待再次與優秀的夥伴創造好成績。至於有沒有信心得獎，他被追問是否事先準備感言時，笑著坦言完全沒有準備，「如果真的頒給我的話，我會好好領獎的」。《王命之徒》自今年2月4日在南韓上映以來，累積1694萬觀影人次，除了穩居本屆青龍電影獎觀影人次排行榜冠軍，也拿下最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男新人、最佳劇本（編劇）、最佳美術、等7項提名；朴志訓今晚將與文相敏、文智勳、李鐘圓及朱敏亨競逐最佳男新人獎。