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▲蔡英文致詞不時被尖叫聲打斷，「呵呵呵」的假笑梗更是逗樂全場。（圖／何欣純競總提供，2026.11.25）

禿子、燕子合體！韓國瑜、盧秀燕西屯力挺江啟臣

▲立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕合體，陪市長候選人江啟臣深入市區車掃。（圖／翻攝江啟臣YT，2026.11.25）

距離投票日剩最後3天，藍綠大軍全面壓陣決戰台中搖擺州！民進黨今（25）日重兵集結出動「雙總統」催票，前總統蔡英文下午冒雨陪台中市長候選人何欣純車隊掃街，總統賴清德晚間壓軸現身造勢晚會，全力拉抬聲勢；國民黨陣營也不甘示弱，由被視為黨內2028最熱門人選的「禿子」立法院長韓國瑜與「燕子」台中市長盧秀燕合體，共同陪同市長候選人江啟臣深入市區車掃。蔡英文2014年曾在豐原租屋居住並部署選戰，今日她重返豐原慈濟宮參拜，主委陳誌峰開心宣布「豐原的女兒回來了！」守候在廟埕的支持者也熱情大喊「歡迎回來長住」。蔡英文致詞時，數度被現場粉絲的熱情尖叫聲打斷，讓她忍不住笑說：「我一直以為我們豐原是一個很純樸、很安靜的地方！至少我住在這裡的時候是這種感覺。」隨後更苦笑抱怨「碰到你們，稿子都亂掉了！」現場民眾激動高喊她「太陽花媽媽」，蔡英文不疾不徐地提醒大家，今天的主角是台中市長候選人何欣純，「不要把主題搞混了。」蔡英文也不忘叮嚀在場的「小欣肝」與「實實粉」，掃街時如果碰到支持的「純派」鄉親就熱情擊掌、互相鼓勵打氣；若是遇到想法不一樣的民眾，還是要面帶笑容、保持禮貌。話音剛落，台下竟突然冒出「呵呵呵呵呵」的假笑聲，瞬間引爆全場大笑，蔡英文連忙笑著「糾正」表示「微笑就好，不需要呵呵呵喊出來！」致詞結束後，蔡英文隨即與何欣純一同登上裝有防彈玻璃的宣傳車展開車掃，沿途支持者夾道搖旗歡迎，氣氛熱烈。就在蔡英文於昔日居住地掀起熱潮之際，國民黨候選人江啟臣則直攻市政核心西屯區，與立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕並肩站上戰車掃街，嘉義市長黃敏惠也特地現身加油打氣。江啟臣感謝黨內各大咖全力相挺，他指出，韓國瑜不僅多次親赴台中為他助選，選前之夜還會再度南下，與盧秀燕合體力挺；他更強調大中部生活圈都是一家人，「只要台中好，中部也一定會更好」。車掃過程中，江啟臣全程親自手持麥克風向鄉親懇託，呼籲市民朋友支持他、一起成就最好的台中，沿途不時有熱情支持者燃放鞭炮相迎，展現藍營團結氣勢。