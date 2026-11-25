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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳復職，台股在科技權值股領軍下，前一交易日飆漲逾3千點，但也僅一日行情，隨著美國總統川普將公布新一輪關稅政策，台股今（25）日再崩跌1926點。面對近期盤勢劇烈震盪，法人建議，有意中長期布局台灣科技股的投資人，可從配置比重、持股重疊及投入節奏3方面檢視部位。回顧本週行情轉折，輝達在台灣時間23日晚間宣布創辦人黃仁勳回任執行長，美股23日收盤，輝達上漲31.48%，費城半導體指數上揚14.03%。台股24日接棒反彈。不過，美國半導體股於台灣時間25日清晨收盤回落，台股ADR漲跌互見，台積電ADR收低3.91%。今日台股則開低走低，盤中一度重挫逾3400點。對此，國泰投研團隊指出，近期台股震盪幅度較大，投資人可檢視實際配置是否偏離原先規劃，因應市場波動調整投資部位。國泰投研團隊進一步解析，同時持有台股市值型ETF、科技主題ETF及科技個股的投資人，可先比對各檔ETF的主要成分股，把直接持股與透過ETF持有的部位一併檢視，了解整體資產是否集中在同一家公司或產業。短線台股因關稅與美國民主黨政策不確定性因素，波動持續放大，建議有意逐步建立科技股部位的投資人，可依資金用途與投資期間，事先設定投入金額與頻率，透過定期定額或分批投入，分散單一時點進場的風險。產業方面，根據美國德州布拉索斯郡（Brazos County）政府日前發布的官方新聞稿顯示，台積電已依德州「就業、能源、科技與創新（JETI）」計畫提出申請，評估在該郡大學城獨立學區（College Station ISD）範圍內設立先進半導體製造園區，預計打造2奈米或更先進製程晶圓廠，總投資金額估達226億美元。不過，台積電強調目前仍屬前期選址評估，全案仍在評估中，國泰投研團隊指出，這項布局的後續進展，也可用來觀察先進製程投資何時轉化為供應鏈訂單。