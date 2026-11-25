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T1不賣關子直接官宣 Zeus穿正裝登基

▲Zeus穿著正裝走入T1發表會現場，接受粉絲祝賀。（圖／翻攝Soop）

奪冠後震撼離隊 Zeus轉戰HLE再度回到T1

▲Zeus加盟T1後，新賽季確定與Oner、Faker、Peyz、Keria搭配。（圖／翻攝Soop）

Zeus回歸組成全新5人陣容 T1再拼2027世界冠軍

LOL《英雄聯盟》LCK轉會期震撼彈來了！2屆世界賽冠軍上路選手Zeus（崔祐齊）正式回歸老東家T1，今（25）日一身西裝現身「2027 T1 Announcement」發布會，T1揭露與Zeus的合約為期3年，直到2029年，新賽季將與老隊友Faker、Oner、Keria，以及下路Peyz組成新陣容，重新衝擊世界賽。T1今天晚上在首爾江南的T1 BASE CAMP舉行發表會，昨（24）日宣傳海報就已經出現天空閃電、以及2024年T1奪冠的倫敦O2體育館等，而今天直播開始後，T1也完全不囉嗦，馬上播放Zeus回歸影片，用一張王座和Zeus的名字，宣布Zeus「神王回歸」，而Zeus也穿著正裝走入會場，接受粉絲簇擁。Zeus此次回歸T1，最受矚目的莫過於與Faker等隊友再度合作，Zeus過去在T1期間展現出強大的個人實力，不論是進攻型英雄或團隊戰角色都能發揮關鍵作用，尤其在2023年世界大賽決賽獲選FMVP，當年ZOFGK陣容不僅在國際賽屢創佳績，也成為近年《英雄聯盟》電競圈最具代表性的組合之一。回顧Zeus離隊歷程，2024年世界大賽奪冠後離開T1轉戰HLE，當時消息一出便引發全球粉絲熱烈討論，效力HLE期間仍持續維持頂尖競爭力，並拿下多項賽事冠軍，如今選擇重返T1，也讓這段曾引發不少討論的轉隊故事迎來新的篇章。隨著Zeus正式回歸，T1新賽季的陣容也確定由Zeus、Oner、Faker、Peyz、Keria組成，對T1而言，找回曾經的冠軍上路不僅是補強陣容，更是為2027賽季重新挑戰國際賽最高榮耀的重要布局。Zeus回歸消息曝光後，再度掀起全球T1粉絲討論，從當年青訓出身、一路成長為世界冠軍上路，到離隊後再度回到熟悉的舞台，Zeus這次重新加入T1，也讓2027賽季的LCK競爭增添更多看點，粉絲更期待「神王」能否再次與Faker攜手，帶領T1重返世界之巔。