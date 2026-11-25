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具教煥紅毯飯撒沒停過 把飛吻當球丟向粉絲

影帝、男配角都不要！具教煥：比較想拿人氣獎

韓國男星具教煥今年分別憑藉《之後的我們》、《屍速禁區》角逐第47屆青龍電影獎「影帝」、「男配」兩項演技大獎，他今（25）日踏上紅毯時心情看起來相當好，不僅沿途熱情向粉絲揮手、放送飛吻，甚至做出投球姿勢，把飛吻當成球一樣拋向粉絲，但當被主持人問到兩座獎盃只能選一座會怎麼選，他居然影帝、男配角都不要，跳脫選項回答：「我想拿人氣獎！」具教煥稍早踏上紅毯，以黑色西裝搭配直條紋襯衫，領帶刻意繫得鬆鬆的，造型多了幾分隨性。他走到受訪區的路上沒閒著，一路拍手、揮手、送飛吻，還加碼做出投球動作，到了拍照區也不忘比出臉頰愛心，就連訪問結束退場時都活力十足，讓主持人忍不住稱讚。談到今年雙料入圍的心情，具教煥坦言自己非常榮幸、開心，但其實現在很緊張，女主持人接著拋出二選一難題，詢問他比較想拿影帝還是最佳男配角，沒想到他直接給出第三個答案，認真強調：「我非常想拿到人氣獎。」主持人隨即號召現場粉絲為他歡呼，替他的人氣獎之路加油。本屆青龍電影獎最罕見的競爭組合，就是具教煥與趙寅成同時雙料入圍，趙寅成以《希望：末日血戰》角逐影帝，再憑《假如愛有如果》競逐最佳男配角，具教煥則分別以《之後的我們》、《屍速禁區》競逐影帝跟男配等2項大獎，兩人今晚將在不同獎項正面交鋒兩次。