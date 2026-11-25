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輔導團、租稅優惠 投資抵減上限提高至20億

面對國內碳費制度上路與國際綠色供應鏈要求，台灣產業積極轉型。經濟部產發署今（25）日舉辦「2026產業淨零轉型成果發表暨研討會」表示，已成功協助389廠通過碳費自主減量計畫審查、適用優惠費率，近10年製造業二氧化碳排放量已下降9.6%、碳密集度大幅下降41.3%。從能源使用結構來看，2005年至2024年間，製造業燃料煤占比已由19.4%降至10.6%，燃料油更從20.5%大幅降至1.4%，天然氣占比則由3.6%提升至15.4%，顯示產業能源結構正穩健朝向低碳燃料與電力轉型。經濟部產發署透過「製程改善」、「能源轉換」及「循環經濟」三大策略，結合政策引導、產業串聯及技術輔導，製造部門預計可順利達成第二期溫室氣體階段管制減排目標。產發署說明，已輔導438廠碳費徵收對象提交自主減量計畫，其中389廠已獲環境部審查通過，更同步以「輔導團」與「租稅優惠」雙重資源協助產業，串聯全台法人與公協會，於北、中、南、東投入逾2,500名輔導人員，整合AI人才培育、ESCO節能、技術輔導與金融支持，截至今年10月底已累計輔導逾1.4萬家次。同時，《產業創新條例》第10條之1修正案已正式將節能減碳與AI應用設備納入適用範圍，不僅將投資抵減支出上限提高至20億元，更延長施行至民國2029年，提供企業更具力道的投資誘因。今日大會同步表揚23家「產業溫室氣體減量績優廠商」，其中多家企業已展現以AI落實節能減碳的標竿作法。例如，台灣化學纖維公司苯乙烯麥寮廠導入AI優化多效蒸餾塔製程操作，有效降低蒸汽消耗；華邦電子公司中科廠則升級冰水系統，大幅提升能源使用效率。