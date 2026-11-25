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▲朴智妍穿上優雅禮服大家都忘了她是「恐龍家長」。（圖／翻攝自KBS Entertain YT）

一年一度的韓國電影盛事「青龍電影獎」今（25）日在首爾盛大登場，活動開始前先迎來了紅毯活動，藝人們紛紛盛裝打扮前來，其中今年在《鐵拳教育》中飾演恐龍家長爆紅的朴智妍，身穿平口禮服現身，但因為看起來太有氣質讓粉絲紛紛認不出來。朴智妍身穿黑色平口魚尾禮服來到青龍獎現場，展現優雅氣質讓人忘記她今年是靠「瘋女人」角色爆紅，掀起許多網友討論，「完全看不出是恐龍家長」、「不說話居然這麼有氣質」、「本人好漂亮！」朴智妍在《鐵拳教育》中飾演恐龍家長「宇振媽媽」，總是「我們家爸爸現在非常生氣」為由威脅學校老師，導致孩子的班導師差點不堪壓力自殺離世，最後經過男主角介入下，宇振媽媽收到了屬於自己的報應故事才結束。