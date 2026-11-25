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李姃垠不穿禮服走紅毯 56歲一身西裝帥氣又幹練

56歲韓國資深女星李姃垠自1991年出道至今35年，今年終於憑藉電影《慶州殺遊紀》首度入圍青龍電影獎最佳女主角，將與全道嬿、申敏兒、文佳煐、高我星競逐影后寶座，她今（25）日出席第47屆青龍電影獎，跳脫女明星紅毯爭豔的慣例，一身黑色三件式西裝帥氣亮相，談及首次角逐影后的心情，她謙虛表示：「我是代表大家出席。」也不敢想說會得獎，「這是很棒的想像」。李姃垠今晚選擇黑色絲絨西裝外套，內搭同色系背心、白襯衫及黑色領帶，下身配上寬版西裝褲，一頭短髮梳出俐落線條，僅以小巧耳環點綴，沒有繁複的珠寶首飾，也不靠裸露肌膚搶鏡，整體造型簡潔又有個人特色。她踏上紅毯時滿臉笑容，到了拍照區也親切地向鏡頭揮手，展現不同於戲劇角色的一面。出道35年才迎來首次青龍影后提名，李姃垠卻沒有把功勞攬在自己身上，她認為《慶州殺遊紀》很難特別區分誰是主角，而是靠著自己與片中女兒們的默契共同完成的作品，因此抱著代表劇組出席的心情，好好享受這場盛會。被問到若真的得獎，最想向誰發表感言？她毫不猶豫選擇一起合作的夥伴，隨後笑著補了一句：「如果真的得獎的話，這真是個愉快的想像呢！」李姃垠過去憑藉電影《寄生上流》拿下第40屆青龍電影獎最佳女配角，也因韓劇《我們的藍調時光》、《日夜不同的她》等作品深受台灣觀眾喜愛。今年《慶州殺遊紀》共獲得4項提名，除了李姃垠角逐影后，李妍也入圍最佳女新人，導演金美昭則同時競逐最佳新人導演及最佳劇本獎。