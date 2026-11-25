第47屆青龍電影獎今（25）日在首爾汝矣島KBS Hall登場，頒獎典禮進行到表演環節，歌手金元俊帶來經典歌曲〈Show〉，沒想到唱著唱著，典禮突然變成復古版音樂節目《音樂銀行》，在電影《狂唱下半場》中連續39週拿下音樂榜單亞軍的傳奇歌手「崔成坤」直接穿越到現實世界，吳正世頂著片中招牌長假髮登台，甚至一本正經發表感言：「我是誰？我在哪裡？」讓台下眾多大咖演員笑到合不攏嘴。
吳正世頂招牌假髮登青龍獎 電影角色穿越到現實
表演率先登場的是金元俊，他以一身黑色絲絨西裝搭配蝴蝶結領飾示人，接著載歌載舞重現經典歌曲〈Show〉，隨後典禮畫面突然切換成音樂打歌現場《音樂銀行》，甚至還有復古音樂排行榜「青龍TOP 10」，吳正世就穿著白色開領襯衫、繫上白色頸巾，頂著遮住半邊眼睛的中長假髮突登台，完整復刻《狂唱下半場》中的歌手崔成坤造型，光是站在台上就讓台下演員笑到摀嘴。
吳正世全程沒有出戲，以崔成坤的身分向大家打招呼：「大家好，我是穿梭在電影世界與現實世界之間活動的崔成坤。」接著一本正經表示，希望連續39週拿下第二名的自己，在大家記憶中不是「厄運的象徵」，而是懷抱著希望度過39週的「希望的象徵」，隨即獻唱片中掀起模仿熱潮的經典歌曲〈我喜歡你〉，唱完之後還不忘獻花給電影合作夥伴朴智賢，讓她也笑到無法自拔。
事實上，〈我喜歡你〉在電影上映後就紅到戲外，MV短短幾天突破百萬點閱，吳正世以極度認真的表情唱著向初戀告白的情歌，搭配宛如門簾般遮住半張臉的髮型，意外掀起模仿熱潮，就連影帝柳承龍也特地戴上長假髮拍攝對嘴影片。如今劇組直接把這個哏搬上青龍電影獎，讓電影裡連續39週屈居亞軍的崔成坤，終於有機會站上韓國影壇年度盛事的舞台。
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表演率先登場的是金元俊，他以一身黑色絲絨西裝搭配蝴蝶結領飾示人，接著載歌載舞重現經典歌曲〈Show〉，隨後典禮畫面突然切換成音樂打歌現場《音樂銀行》，甚至還有復古音樂排行榜「青龍TOP 10」，吳正世就穿著白色開領襯衫、繫上白色頸巾，頂著遮住半邊眼睛的中長假髮突登台，完整復刻《狂唱下半場》中的歌手崔成坤造型，光是站在台上就讓台下演員笑到摀嘴。
吳正世全程沒有出戲，以崔成坤的身分向大家打招呼：「大家好，我是穿梭在電影世界與現實世界之間活動的崔成坤。」接著一本正經表示，希望連續39週拿下第二名的自己，在大家記憶中不是「厄運的象徵」，而是懷抱著希望度過39週的「希望的象徵」，隨即獻唱片中掀起模仿熱潮的經典歌曲〈我喜歡你〉，唱完之後還不忘獻花給電影合作夥伴朴智賢，讓她也笑到無法自拔。
事實上，〈我喜歡你〉在電影上映後就紅到戲外，MV短短幾天突破百萬點閱，吳正世以極度認真的表情唱著向初戀告白的情歌，搭配宛如門簾般遮住半張臉的髮型，意外掀起模仿熱潮，就連影帝柳承龍也特地戴上長假髮拍攝對嘴影片。如今劇組直接把這個哏搬上青龍電影獎，讓電影裡連續39週屈居亞軍的崔成坤，終於有機會站上韓國影壇年度盛事的舞台。