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▲玄彬、鄭麗媛睽違21年再度合體，搭檔擔任第47屆青龍電影獎最佳男主角獎頒獎人，讓《我叫金三順》的經典組合重現舞台。（圖／CHZZK）

孫藝真、丁海寅重現經典姐弟戀 玄彬挽21年前初戀登台

鄭麗媛私下也追玄彬的戲 當面大讚：實在太帥了

去年才在青龍電影獎牽手封帝稱后的玄彬、孫藝真，今（25）日依循傳統回到第47屆青龍電影獎擔任頒獎嘉賓，不過夫妻倆這次沒有合體，反而各自找來昔日戲劇搭檔！玄彬則與《我叫金三順》中的初戀情人鄭麗媛相隔21年再度同框，鄭麗媛還當面誇讚玄彬最近的作品實在太帥，透露自己在家看戲時也會用力替他加油。按照青龍電影獎傳統，由上一屆影帝（玄彬）、影后（孫藝真）頒獎給新科得主，孫藝真這次與2018年合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》的丁海寅搭檔頒發最佳女主角獎；輪到最佳男主角獎時，玄彬則挽著鄭麗媛登場，兩人2005年在經典韓劇《我叫金三順》中飾演一對曾經相愛的戀人，鄭麗媛一開口便感嘆：「玄彬，我們像這樣同框已經是21年前的事了呢！」玄彬感慨當年兩人都還是新人，如今能再次站在同一個舞台上，心中感觸特別深，也稱讚鄭麗媛這些年來展現了不同的演技面貌。鄭麗媛則細數玄彬從愛情片、動作片到時代劇的轉變，笑說：「您最近的作品實在太帥了，我在家邊看邊用力為您加油呢！」玄彬謙虛表示，每次接演新角色，依然覺得自己有很多東西需要學習，讓鄭麗媛忍不住再度誇獎：「到現在還覺得有很多東西要學，真是太帥氣了！」最終，孫藝真將影后獎盃交給睽違19年再度封后的全道嬿，玄彬則將影帝獎盃交給薛景求，兩位得主皆憑藉李滄東執導的《假如愛有如果》獲獎。