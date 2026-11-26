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▲友人上午準備收帳時呼叫無回應，掀開黑色帳篷查看驚見29歲情侶已無呼吸心跳，急忙通知營主施作CPR並報警。（圖／翻攝畫面）

▲警消在帳篷內發現一具攜帶型戶外瓦斯暖爐；消防提醒帳篷空間狹小，使用燃燒設備極易造成一氧化碳蓄積。（圖／翻攝畫面）

中毒階段 常見身體警訊症狀 緊急應變與急救步驟 初期前兆 頭痛、頭暈、噁心、嘔吐（常被誤認感冒） 立即關閉燃燒設備、開帳通風並移至戶外 重度危急 四肢無力、意識不清、昏迷甚至呼吸衰竭 立刻撥打119送醫，無呼吸心跳須施作CPR

桃園市復興區霞雲里一處露營區22日發生情侶雙屍命案，29歲林姓男子與同齡藍姓女友與友人慶生露營，疑在密閉帳篷內開啟攜帶型戶外瓦斯暖爐取暖，雙雙吸入過量一氧化碳中毒身亡；檢方23日完成相驗，確認為一氧化碳中毒致呼吸衰竭死亡，家屬對此則無意見。警方調查，家住北市的29歲林男與同齡藍女，相約三男一女共四名友人到桃園市復興區霞雲里露營區慶生。22日上午10時許，友人準備收帳離開時，發現兩人未起床且呼叫無回應，進帳篷查看赫見情侶倆已無呼吸心跳，立即通知營主施作CPR與使用AED並通報119。桃園市消防局復興分隊到場時，兩人均已到院前心肺功能停止（OHCA），分別送往國軍桃園總醫院與恩主公醫院搶救仍不治。警消鑑識在現場草叢發現慶生氣球，帳篷內留有一具攜帶型戶外瓦斯暖爐；檢察官23日相驗，研判兩人在密閉帳篷內吸入過量廢氣，一氧化碳中毒致呼吸衰竭死亡。桃園市消防局第四大隊復興分隊長陳遠鑫表示，一氧化碳無色、無味、無臭，人體吸入後不易察覺；由於帳篷空間狹小，使用瓦斯暖爐、卡式爐或炭火等燃燒設備極易造成一氧化碳蓄積，即便帳篷有開窗或開門縫通風，仍不代表安全無虞。消防局呼籲，露營切勿在帳篷內使用燃燒設備取暖，烹煮食物應在戶外通風處並遠離易燃物，保暖應改用低溫睡袋與衣物；若出現不適症狀應立即應變：不行。帳篷空間狹小，山區風向多變仍會造成一氧化碳快速蓄積，睡覺時嚴禁使用任何燃燒設備。初期常出現頭痛、頭暈、噁心與嘔吐，極易被誤認成感冒或高山症，察覺不適應立刻離開帳篷。建議改用高R值睡墊阻隔地面寒氣、搭配適合低溫的羽絨睡袋與多層衣物，或以布套包覆熱水袋放腳邊。