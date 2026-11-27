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▲陳其邁推「有票噴霧」小卡。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁的小卡在threads上爆紅，每逢公開行程，總有大量熱情支持者向市長索取小卡，索取未果的粉絲於是在社群平台敲碗，希望邁邁市長「普發小卡」。而陳其邁則是用自己最熟悉的演唱會文化與年輕人青年互動，讓競爭激烈的選戰，增添增添一抹別具新意的應援色彩。爲了回應支持者的需求，搭上這股由粉絲掀起的小卡熱潮，陳其邁於投票日前夕首度推出官方版本「有票噴霧小卡」，結合追星人希望演唱會都能搶到票的願望，以及理想候選人能夠高票當選的雙重心願，透過「有票」的雙關設計，串聯演唱會文化與選舉議題，同時呼籲年輕人返鄉投票。當紅的其邁小卡其實源自於粉絲自製，支持者收集來自臉書、Threads或IG上的照片，加入各式各樣的設計風格，有些小卡更以手繪方式呈現，展現粉絲巧思與創意。粉絲透過小卡的印製，以市民的視角，記錄下市長這六年來行程的各式身影。這些小卡原先是粉絲贈送給市長留念的禮物，後來陳其邁也將小卡分享給參與活動的市民朋友，作為活動紀念小物。隨著小卡的風潮在threads上逐漸發酵，小卡竟成為市長在跨縣市輔選行程中的爆紅小物，吸引許多熱情支持者參與活動，並期待能夠向市長索取小卡。支持者在社群平台上貼出陳其邁市長在發送小卡時的影片，只見市長站在掃街車上發送小卡，吸引大批民眾聚集，粉絲笑稱自己宛如魚池中的魚，市長則正在「投餵」小卡。也有粉絲將陳其邁親自發送小卡的舉動形容為追星文化中所謂的「飯撒」（Fan Service），也就是偶像透過各種貼心舉動回應粉絲的熱情與喜愛，讓支持者感到相當興奮。有趣的是，在社群平台上有支持者為了換取市長小卡，開出以「BTS 金泰亨」小卡換取其邁小卡的條件，該篇貼文下也意外地完整呈現韓團粉絲的「飯圈文化」，粉絲彼此交流、交換心目中想要的小卡。從政治人物到韓流偶像，原本看似毫無關聯的兩個圈子，竟因一張小卡產生交集，讓其邁小卡出現「破圈」現象。隨著選舉時間倒數不到24小時，候選人們用盡各種方法把握機會，爭取選民支持，並呼籲大家出門投票。