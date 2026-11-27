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▲新北市透過公私協力將智慧科技融入鄰近球場，圖為林口區扶輪公園籃球場，邀市民輕鬆養成運動習慣。（圖／新北市體育局提供）

▲民眾可透過手機掃碼或悠遊卡、行動支付等多元方式租借籃球，享受「空手來、隨時打」的便利。（圖／新北市體育局提供）

▲共享球站提供3款Conti籃球選擇，每半小時最低15元起，滿足日常練習與進階球友需求。（圖／新北市體育局提供）

▲設於林口區寶林籃球場的智慧共享球站，讓市民運動不必特地攜帶球具。（圖／新北市體育局提供）

▲圖為林口區扶輪公園籃球場智慧共享球站，民眾沒帶球也能來場鬥牛。（圖／新北市體育局提供）

下班後突然想揪朋友打一場球嗎？帶著孩子到公園放電，臨時想練投籃？新北市政府體育局與智慧運動器材共享平台「aeball」合作，自今年4月於新莊體育園區啟用首座「智慧共享球站」後，陸續將服務拓展至林口、泰山及五股區，目前全市已有4個行政區、共8處服務據點。民眾不必特地準備球具，只要拿出手機掃描QR Code，就能輕鬆租借籃球，享受「空手來．隨時打」的便利，讓運動多一點隨興、少一點負擔。體育局表示，推廣全民運動除了提供優質的運動場地，更重要的是從市民的生活需求出發，讓運動變得簡單、便利。智慧共享球站透過球體內建的感應晶片，精準辨識球具借還狀態，並結合智慧系統進行自動化管理，民眾只需使用手機掃碼、以手機號碼完成免費註冊，即可依系統指示租借及歸還球具，省去隨身攜帶球具的不便。無論是放學後想和同學切磋球技的學生、下班後想流流汗的上班族，或是假日帶著孩子到公園遊玩的家長，都能善用生活中的空檔，來一場說打就打的鬥牛。滿足不同球友的使用需求，智慧共享球站提供3款Conti籃球，包含適合進階球友的Conti 5000超軟合成皮球，每半小時30元；耐用且適合日常練習的Conti 1000深溝橡膠球，以及女用6號球，每半小時皆為15元。租借服務支援悠遊卡、一卡通、LINE Pay、街口支付及信用卡（含Apple Pay）等多元支付方式，從選球、租借到付款，透過智慧化服務簡化操作流程，讓民眾把更多時間留給運動。目前新北市智慧共享球站分布於林口區的林口國中、扶輪公園籃球場、寶林籃球場及西林籃球場；泰山區的泰山體育園區籃球場；五股區的五股體健公園籃球場及新五籃球場，以及新莊區的新莊體育園區籃球場，共計8處服務據點。透過智慧共享球站走進校園、公園及體育園區，讓運動資源更貼近市民日常生活，也讓原本只是經過球場的民眾，多了一個停下腳步、動一動的理由。體育局表示，健康生活不一定要從一套完整的運動計畫開始，也可以是下班後的半小時投籃、假日與孩子的一場球賽，或是朋友間臨時起意的運動邀約。新北市持續透過公私協力，將智慧科技融入運動場域，從生活中的小細節提升運動便利性，讓市民更容易跨出運動的第一步，逐漸養成規律運動的習慣。歡迎市民朋友走進鄰近球場，親身感受科技帶來的運動新體驗，一起朝健康生活的目標邁進。各站點租借方式及相關資訊可至aeball官方網站（https://app.aeball.com.tw/）查詢。