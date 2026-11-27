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羅智強賣關子！與徐巧芯聯手準備「超級彩蛋」

羅智強自嘲「睡比拿破崙還少」 喊話支持者塞爆凱道

網友反計算貼文字數！「批評對手」占比過半掀嘲諷

台北市長選戰進入最後倒數，民進黨候選人沈伯洋因路權爭議及交通考量，宣布取消原定舉辦的實體「市民之夜」；國民黨候選人蔣萬安競選總幹事羅智強則預告今（27日）晚將有「超級彩蛋」，同時也大篇幅抨擊民進黨陣營，形容這是「最黑暗霸凌的一場選戰」，沒想到卻反被網友狠譏：「內文造謠批評對手的比例卻超過一半55.9%，有什麼資格聊霸凌？」羅智強透露，蔣萬安今晚將在凱道舉辦選前大型造勢活動，韓國瑜、王金平及盧秀燕等重量級政治人物預計到場助陣，而他也與徐巧芯共同策劃了一份神祕「超級彩蛋」，還向支持者賣關子：「保證讓大家驚喜！歡迎大家留言猜猜看，究竟是什麼？」更特別強調「我先說，應該不好猜喔！」今晚他也將親自登上造勢舞台揭曉，邀請支持者到場見證。不過，談到這段時間的選戰過程，羅智強話鋒一轉，坦言自己接任競選總幹事雖然才1個多月，卻有種恍如隔世的感受，更直言：「這真的是我見過最腥風血雨、最黑暗霸凌的一場選戰。」他指控民進黨傾盡國家資源，把台北市長選舉當成總統大選來打，並以沈伯洋原先規劃的選前之夜活動為例，質疑舞台搭建竟須封路長達4天，不僅是選舉史上的頭一遭，更從來沒有人這樣做過。針對沈伯洋取消實體市民之夜後所引發的爭議，羅智強進一步批評，民進黨陣營竟血口噴人，反過來就咬蔣萬安，說這些都是他們設的陷阱。他還抱怨，綠營支持者經常在深夜透過網路發動攻勢，迫使自己、徐巧芯及競選團隊成員化身為「夜間防衛部」，幾乎一夜未眠，蒐集謠言、釐清真相、一一反擊。羅智強甚至以拿破崙一天睡4小時自嘲，表示自己一天大概只能睡3小時，有時還得「戰到天明」。他也替蔣萬安抱屈，聲稱對手陣營從身高、學歷、穿著打扮，到拿掃把、舉酒杯的姿勢，甚至連家人與孩子都不放過，「幾乎沒有一件事不拿來霸凌蔣萬安」；而所謂的洋流，更可以說是「翻車魚」大集合，並點名多位支持沈伯洋的人士接連散播謠言。不過，羅智強強調，即使面對各種批評與攻擊，蔣萬安仍君子風度、市長氣度，從不口出惡言。他也在文中列舉蔣萬安任內的施政項目，包括「輝達、牛奶、大巨蛋」、「路平、燈亮、水溝通」等大大小小的政績，並特別提到翡翠水庫議題，稱蔣萬安守護大台北地區用水安全。「讓大台北六百萬人，不用和高雄人、台南人一樣，在民進黨的踐踏下，每天都被民進黨逼著喝光電水。」羅智強最後更呼籲支持者，今晚把凱道塞爆、塞滿，不能只讓蔣萬安一個人，抵抗民進黨無邊無盡的霸凌和造謠，用行動告訴蔣萬安：「市長，你不孤單！」然而，這篇預告「超級彩蛋」的貼文曝光後，網友關注焦點卻不只在神祕驚喜，有人開始檢視全文篇幅狠酸，整篇文章共1077字，其中602字用來批評對手和造謠，213字宣傳選前之夜，另有262字談論蔣萬安，質疑明明是一篇要公告選前之夜的文章，內文造謠批評對手的比例卻超過一半55.9%，更反問：「有什麼資格聊霸凌？」其他網友也留言嘲諷「除了退選我想不到其他會讓大家開心的彩蛋」、「什麼彩蛋？教大家0.35秒搶路權嗎？」、「真的好準時每天早上八點潑髒水，堅持潑到選前最後一天」、「都已經選前一天了，不能好好地提政見，正面選戰嗎???還在說自己被霸凌⋯⋯」、「到今年還在禿子燕子漢子，國民黨真的有夠土」。