由中華民國棒球協會主辦的115年協會盃全國女子棒球錦標賽今(27)日圓滿落幕，今年有13隊伍參加，最後由頂新和德文教基金會長期支持的「接棒未來女子棒球隊」及「元夢女子棒球隊」分別奪下冠、亞軍，展現球員平時努力訓練的成果，也為基金會長期深耕女子棒球寫下亮眼的一頁，三至四名則由開曼英利、臺灣體大取得。頂新和德文教基金會創辦人魏應充期勉選手繼續努力，也盼更多民眾為女棒加油，共同促進運動平權！
在基金會長期支持下，「接棒未來女子棒球隊」及「元夢女子棒球隊」近年於海內外比賽屢創佳績，歷年累積取得超過10座冠軍。2023年底成立的元夢女子棒球隊，雖以年輕球員為主，卻展現十足的韌性與競爭力，本屆協會盃更以分組第一之姿晉級四強，一路挺進冠軍戰。兩支球隊相互學習，不僅展現基金會長期扶植女棒的成果，也讓更多熱愛棒球的女孩擁有持續成長與發展的舞台。
榮獲教練獎的接棒未來女子棒球隊教練李詩芸表示：「感謝頂新和德文教基金會長期的支持與照顧，讓我們能夠更專注於訓練，持續追逐自己的棒球夢。」榮獲全壘打獎元夢女棒球員陳琪蓉也分享：「很珍惜有這樣的舞台與資源，讓我們有機會不斷成長、挑戰自己，也希望透過比賽讓更多人看見台灣女子棒球。」
相較於男子棒球，台灣女子棒球尚未職業化，球員多半需要兼顧工作、生活及訓練，有限的資源與場地更是女棒長期發展所面臨的挑戰。頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫持續扶植女棒，至今已邁入第八年。從球隊運作、參賽經費、球衣球具到球員營養金，給予球員穩定的支持與照顧，更積極串聯公益夥伴味全龍，善用天母球場可運用的時段及空間，提供女棒球員更完善的訓練環境，讓她們能夠無後顧之憂地精進球技、勇敢追夢。
頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，期待透過基金會長期的投入，帶動更多企業及社會大眾共同支持女子棒球，打造更健全的女子棒球發展環境，讓每一個熱愛棒球的女孩，都能持續追夢。2027年7月世界盃女子棒球錦標賽決賽將於美國登場，誠摯邀請大家持續關注台灣女子棒球，一起為女棒球員加油，期待女孩們在世界舞台上發光發熱。
【關於「接棒未來」棒球公益計畫】
頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注及深耕台灣基層棒球發展，發現台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，因此自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、提供全額獎助學金助棒球員赴日留學、贊助女子棒球隊等，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯，成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。
「接棒未來」粉絲專頁：https://www.facebook.com/baseonfuture/
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榮獲教練獎的接棒未來女子棒球隊教練李詩芸表示：「感謝頂新和德文教基金會長期的支持與照顧，讓我們能夠更專注於訓練，持續追逐自己的棒球夢。」榮獲全壘打獎元夢女棒球員陳琪蓉也分享：「很珍惜有這樣的舞台與資源，讓我們有機會不斷成長、挑戰自己，也希望透過比賽讓更多人看見台灣女子棒球。」
頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，期待透過基金會長期的投入，帶動更多企業及社會大眾共同支持女子棒球，打造更健全的女子棒球發展環境，讓每一個熱愛棒球的女孩，都能持續追夢。2027年7月世界盃女子棒球錦標賽決賽將於美國登場，誠摯邀請大家持續關注台灣女子棒球，一起為女棒球員加油，期待女孩們在世界舞台上發光發熱。
【關於「接棒未來」棒球公益計畫】
頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注及深耕台灣基層棒球發展，發現台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，因此自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、提供全額獎助學金助棒球員赴日留學、贊助女子棒球隊等，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯，成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。
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