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李灝宇奪特別獎

運動精英獎6大獎項入圍名單揭曉

🔥運動精英獎各獎項入圍名單🔥

獎項名稱 入圍名單（項目） 最佳男運動員獎 林俊易（羽球）、唐嘉鴻（體操）、傅兆玄（田徑）、辜泳諺（滑板）、楊昆弼（射擊）、蕭翔文（跆拳道） 最佳女運動員獎 林姿妤（桌球）、林郁婷（拳擊）、林逸凡（滑板）、梁恩碩（網球）、陳念琴（拳擊）、曾雅妮（高爾夫） 最佳教練獎 王明月（桌球）、吳燕妮（跆拳道）、柯文明（拳擊）、孫念祖（田徑）、曾自強（拳擊）、黃柏瑞（體操） 最佳運動團隊獎 中華台北田徑男子4×100公尺接力代表隊（田徑）

中華台北軟式網球混合雙打代表隊〔余凱文、黃詩媛〕（軟式網球）

巴林亞洲青年運動會3×3女子籃球代表隊（籃球）

羽球男子雙打代表隊〔方振宇、蒲貴煌〕（羽球）

羽球混合雙打代表隊〔葉宏蔚、詹又蓁〕（羽球）

競技體操男子團體代表隊（體操） 最佳新秀運動員獎 王婕菱（跆拳道）、李讓（擊劍）、林巧鈴（田徑）、林逸凡（滑板）、許芯慈（射箭）、蘇柏陵（游泳） 最佳運動精神獎 危宇澤（田徑）、陳念琴（拳擊）、陳柏諺（桌球）、曾雅妮（高爾夫）、楊維真（帆船）、蕭翔文（跆拳道）

運動部今（27）日公布115年運動精英獎6大獎項入圍名單，包括包括「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」，並由李洋部長揭曉「終身成就獎」為中華民國體育運動總會會長葉政彥與「特別獎」旅美棒球好手李灝宇。運動精英獎「終身成就獎」得主為葉政彥先生，深耕台灣體壇逾30年，畢生推展田徑、爭取資源、深耕基層，建構完整的選手培育與獎勵機制，並整合企業贊助與資源，健全培訓制度及運科醫療後勤。棒球選手李灝宇則獲得「特別獎」，李灝宇於美國時間115年4月17日完成大聯盟初登場，例行賽全季出賽、打席、安打、二壘打、全壘打、打點及四壞球保送等7項成績，均刷新台灣球員單季紀錄，並成為首位單季出賽達100場以上的台灣野手，也是我國史上最年輕在大聯盟開轟的選手，其表現入選MLB官方網站記者評選之「2026年度世界明星隊」三壘手，為首位入選該名單的台灣選手。為將2026愛知名古屋亞洲運動會及帕拉運動會中，我國選手卓越表現納入本年度運動精英獎表揚，其評選事蹟期間為114年10月1日至115年10月24日。此外，今年修正運動精英獎獎勵辦法，各獎項入圍名額放寬至最多6位，讓更多優秀選手與團隊獲得肯定，今年各界推薦合計126件，較去年增加超過2成，競爭相當激烈。「最佳男運動員獎」入圍者今年在國際賽各有突破。林俊易在羽球全英公開賽奪下男單冠軍，為台灣第一人；唐嘉鴻在亞運男子體操團體奪銅後，於世錦賽單槓摘金，為台灣體操摘下首金；傅兆玄在亞運跳高奪金，是男子田徑相隔60年再奪金牌；12歲的辜泳諺在亞運滑板公園式奪銀，刷新我國亞運史上最年輕奪牌選手紀錄；楊昆弼在世界盃混雙以36分刷新新制世界紀錄；蕭翔文完成亞帕運二連霸，為代表團踢下本屆首金。「最佳女運動員獎」入圍者今年表現亦十分亮眼。林姿妤在亞帕運包辦女單、女雙、混雙三金，寫下個人生涯單屆最佳成績；林郁婷歷經19個月無法出賽，跨量級於亞運奪金完成二連霸；14歲的林逸凡在亞運滑板公園式奪銀，為我國滑板拿下亞運首面獎牌；梁恩碩多項雙打連連報捷，轉型為世界級女雙好手；陳念琴在亞錦賽奪金、亞運摘銀，寫下個人新的里程碑；曾雅妮奪下緯創女子公開賽冠軍，及睽違20年重返亞運，率隊友奪銅，打破台灣女子高球在亞運16年來的紀錄。「最佳教練獎」入圍者中，王明月教練長期帶領林姿妤等帕拉桌球選手奪得佳績；吳燕妮教練協助蕭翔文踢下本屆亞帕運首金；柯文明教練指導陳念琴與吳詩儀奪牌；孫念祖總教練整體備戰規劃與後勤資源的協調統籌，助傅兆玄不負眾望摘金；曾自強教練陪伴林郁婷跨量級封后，光榮完成亞運二連霸；黃柏瑞教練引領唐嘉鴻，再登運動生涯顛峰。「最佳運動團隊獎」入圍名單中，由亞運男子4×100公尺接力摘下睽16年銀牌的中華台北田徑代表隊；於軟式網球混合雙打奪金的余凱文與黃詩媛；在巴林亞洲青年運動會3×3女籃封后的代表隊；在帕拉羽球各站屢創佳績的方振宇與蒲貴煜、羽球混雙組合葉宏蔚與詹又蓁，以及亞運競技體操男子團體代表隊共同角逐。「最佳新秀運動員獎」入圍者涵蓋6個項目，王婕菱在亞洲跆拳道錦標賽奪金並獲選女子組MVP；李讓在全國運動會男子銳劍封王；林巧鈴在巴林亞青運400公尺跨欄摘金；林逸凡14歲即在亞運奪銀；許芯慈在世界盃射箭總決賽摘銀，蘇柏陵在全中運游泳項目自由式三項摘金。「最佳運動精神獎」入圍的有危宇澤克服聽覺限制，在東京聽奧摘下我國睽違16年的田徑十項全能銀牌；陳念琴抗癌成功後重返擂台，挑戰新量級奪下銀牌，並獲印度媒體稱許運動家精神；陳柏諺以高度專注與自律克服障礙，在世界帕拉桌球錦標賽奪下4面金牌；曾雅妮走過11年冠軍荒低潮，拿下緯創女子公開賽冠軍，並重返亞運頒獎台；楊維真獨立完成千海里級離岸賽事，展現帆船界女力精神及寫下多項台灣第一；蕭翔文從右膝重傷及低潮後重新出發，自證實力於亞帕運完成二連霸。