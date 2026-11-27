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▲蔡康永回覆一名網友的留言，一句「終究來到我退出文壇的日子了」引發外界關注。（圖／翻攝自Threads）

知名主持人蔡康永先前現身藍綠台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋的造勢場合，並發表跟選舉和時政有關的言論，此後一舉一動都被外界聯想帶有政治味，九合一大選投票前一天，他回覆一名網友的留言，語出驚人地說「終究來到我退出文壇的日子了」，引發外界關注。昨（26）日，一位網友在Threads回應一篇「沈伯洋是蜥蜴人」的貼文，直說「康永哥說把謠言講到荒謬就會失去力量，要多荒謬才算夠荒謬啊？康永哥」，沒想到，該條留言稍早「釣出」蔡康永回覆，本人寫下一句話，「終究來到我退出文壇的日子了！」許多網友見到蔡康永所言，紛紛表示：「不～你不能走」、「不可以這樣子喔」、「還沒啊，康永哥你別走」、「啊！康永哥別退啊！我們還得靠您繼續幫我們翻譯這個世界的荒謬啊」、「康永哥要退出文壇是千萬人不同意的！」蔡康永日前再度發表心靈雞湯文，由於時間點緊接在沈伯洋宣布取消實體「選前之夜」之後，文中「菜」、「桌子」、「吃屎」等隱喻被外界普遍解讀為對選戰局勢的嘲諷，引發眾人熱議，雖然他隨後刪文，但每一篇發文還是受到高度關注，甚至引來作家柯志遠、美食家陳鴻批判。