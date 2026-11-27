他連續投出2次三振化解危機，期間還狂飆平生涯極速152公里火球，引發全場驚呼

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台南海事推吳杰叡救援 球探拿測速槍站一排

吳杰叡高中球速狂飆 剛升高三就飆出152公里火球

「152！好厲害」、「北科局局有攻勢局局回不來」、「投球姿勢超帥」、「他的投球姿勢很讚」、「有機會旅外」

2026年第14屆黑豹旗4強賽台南海事交手北科附工，六局上0：1落後的台南海事被攻佔滿壘，推出火球男、U18世界盃好手吳杰叡登板後援，，有球迷也捕捉下吳杰叡登板時，本壘後方國內外職棒球探紛紛拿出測速槍的盛況。台南海事今年小爆冷打進4強，交手傳統強權北科附工，後者靠當家鐵捕林昀樂致勝安打，最終1：0取勝。第六局，落後的台南海事滿壘1出局、面對失分危機，推出當家王牌吳杰叡上場，讓球探趕緊拿出測速槍捕捉球速。吳杰叡最後連飆2次三振化解危機，流暢投球機制與場上霸氣的身影，也讓不少球迷留下深刻印象，尤其一顆外角高球狂飆到追平生涯最佳的152公里，讓全場發出驚呼與掌聲，另外他也秀出滑球取得三振。出生於2009年8月19日的吳杰叡，三級棒球都待在台南，高中也效力台南海事。年中甚至擠進U18正選名單，隨隊拿下季軍佳績。值得注意的是，吳杰叡高一時極速僅136公里，高二就被測到147公里，今年王貞治盃則投出152公里，高中3年球速猛升，也讓他進入不少球探目光中。看到台灣高中青棒又產出一位火球男，不少球迷感嘆道，