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運動部今（27）日正式公布115年體育運動精英獎6大競賽獎項入圍名單，並由運動部部長李洋親自揭曉「終身成就獎」與「特別獎」兩大殊榮得主，分別由深耕基層體壇逾30年的中華體總會長葉政彥，以及效力美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎的台灣旅美好手李灝宇獲獎。這也是繼去年世界12強棒球賽中華代表隊後，精英獎「特別獎」連續兩屆頒給棒球界。談及李灝宇獲獎原因與棒球再度獲獎的現象，李洋受訪時直言，李灝宇今年在大聯盟的優異表現「確實讓國人能夠凝聚在一起」。李灝宇於美國時間今年4月17日迎來大聯盟生涯初登場後，菜鳥賽季便迅速站穩先發打線並展現驚人火力。全季他共出賽114場，繳出打擊率2成64、上壘率3成22、長打率4成24（OPS .747）的成績單，不僅成為史上首位在大聯盟單季出賽突破100場的台灣野手，也是我國史上最年輕在大聯盟開轟的打者。在紀錄層面上，李灝宇單季囊括出賽場次（114場）、打席（364）、安打（87支）、二壘安打（19支）、全壘打（10轟）、打點（46分）與四壞球保送（30次）等7項台灣球員單季新高紀錄，超越多項張育成在2021年締造的標竿，成為台灣史上首位在大聯盟達成「單季雙位數全壘打」的打者。季末他更獲MLB官網記者評選為2026年「世界最佳陣容」三壘手，與日本代表大谷翔平等球星並列，成為該評選創辦3年來首位入選的台灣球員。面對媒體提問，繼去年12強冠軍中華隊後，精英獎特別獎已連續兩屆由棒球界奪下，這對台灣棒球發展是否為正向訊號？運動部部長李洋坦率回應，委員會在評選討論當下並未特別考量連兩年都是棒球的巧合，但從結果來看，無論對棒球或整體台灣體育環境都是非常正面的好事。李洋高度肯定兩位得主的貢獻，感謝葉政彥多年來對基層體育運動的無私奉獻，同時盛讚李灝宇的表現：「我想李灝宇先生今年在MLB，不管是老虎隊還是他個人的表現，都是非常讓國人振奮的，棒球也確實讓國人可以凝聚在一起。」 李洋也進一步表示，期盼透過旅外球星在最高殿堂的耀眼成績，帶動更多民眾看見中華職棒與各項運動的樂趣，並笑著分享自己今年也特地親自買票進臺北大巨蛋欣賞了一場職棒賽事，以實際行動力挺台灣棒球。