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民進黨高雄市黨部主委、立法委員黃捷繼25日晚間陪同鳳山區市議員候選人鄧巧佩車隊掃街後，今（27）日再度站上戰車，沿途向鄉親懇託，以行動力挺子弟兵，呼籲支持者集中選票，守住鳳山關鍵進步席次。黃捷表示，希望鄉親將過去對她的支持與疼惜，延續給鄧巧佩。鄧巧佩曾任護理師，現任她辦公室執行長，共事期間，不論是協助選民服務，或是走入地方傾聽民眾需求，都讓她看見真誠、認真且值得信賴的一面。她相信，鄧巧佩能承接團隊的服務精神與品質，延續過去在議會堅持的進步價值，繼續為鳳山打拚。除了地方服務，鄧巧佩也持續關注兒少議題，並在性別平權、人權及多元價值等面向提出政策主張，期盼有機會進入議會，將理念化為實際行動，為鳳山爭取更好的生活環境與公共服務。選前最後一天，黃捷再次懇託鳳山鄉親，新人要進入議會，需要大家用選票實際支持，每一票都不能少。11月28日，請大家一定要出門投票，堅定支持，讓鳳山的進步力量延續下去！